La tablette Lenovo P11 associe un écran LCD de 11 pouces avec Snapdragon 662 et un prix abordable

En août, Lenovo a dévoilé sa tablette Android Tab P11 Pro et le fabricant annonce maintenant une version plus abordable baptisée Tab P11. Le nouveau modèle est livré avec un écran LCD IPS de 11 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, un chipset Snapdragon 662 et une seule caméra arrière de 13 MP à l’arrière.

Il y a une autre caméra selfie 8MP à l’avant et une batterie plus petite de 7500 mAh avec une charge de 20W via USB-C.







Lenovo Tab P11 en noir et blanc

Nous avons Android 10 sur le front du logiciel et deux configurations de mémoire / stockage au choix: une version 4/64 Go et une version 6/128 Go. Les deux sont livrés avec un emplacement microSD pour une extension de stockage facile.







Accessoires Lenovo Tab P11

La Tab P11 sports connectivité LTE et Wi-Fi 6 et dispose également d’une configuration à quatre haut-parleurs. Il prend en charge le pack clavier, la station d’accueil et le stylet Precision Pen 2 qui peuvent être achetés séparément. La version de base 4/64 Go se vendra 229,99 $ à partir de la fin du mois.