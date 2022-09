La sortie d’Android 13 QPR1 Beta hier a donné beaucoup de travail à l’APK et à la foule de chercheurs de code. Enfouis à l’intérieur de la dernière version d’Android se trouvent des indices d’une animation de tablette à hub, ainsi qu’une tablette Pixel de niveau “Pro”, et peut-être même un autre nouveau pliable, puisque Google n’a toujours pas publié l’un des rumeurs pliables. a travaillé sur.

Nous savons tous que Google fabrique une tablette Pixel parce qu’ils l’ont annoncé à Google I/O il y a quelques mois. C’était une grande surprise à l’époque, mais cela ne nous a pas non plus donné grand-chose à dire puisque l’appareil n’était pas prévu de sortir avant 2023. Nous commençons cependant à en savoir plus.

Dans la version bêta d’Android 13 QPR1, les gens ont trouvé des références à un appareil “T6Pro” et “tangorpro”. Les noms de code actuellement considérés comme la tablette Pixel sont “T6” et “tangor”, donc l’ajout du monde “pro” est assez explicite. Malheureusement, les deux @Za_Raczke et 9to5Google n’ont pas pu trouver d’autres informations sur cette tablette Pixel Pro, sauf qu’elle devrait avoir un appareil photo différent de la version normale.

L’idée d’une tablette Pixel Pro est intéressante, ne serait-ce que parce que la tablette Pixel ordinaire était largement considérée comme un appareil économique, peut-être à utiliser comme une tablette qui se double d’un appareil ancré de type Nest Hub. Les premières découvertes de certaines spécifications suggéraient un appareil photo bas de gamme comme nous l’avons vu dans des appareils aussi loin que le Pixel 3. Un modèle Pro, même si personne ne devrait prendre de photos en public avec une tablette, pourrait signifier un plus haut- caméra d’extrémité et autres composants internes.

Mais en parlant de la station d’accueil de la tablette Pixel pour se transformer en un Nest Hub, une animation dans la version bêta d’Android 13 QPR1 le montre en action et fait spécifiquement référence au “tangor” ainsi qu’à l’amarrage et au décrochage. Je sais que nous n’attendons pas cet appareil avant 2023, mais Google semble bien se préparer fortement pour son arrivée.

Une autre animation intitulée “Assistant OOBE – La tablette fonctionne pendant le chargement” pic.twitter.com/r1CUgJ4aXI – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 8 septembre 2022

Et enfin, @Za_Raczke ont également trouvé des références à un appareil “Felix” ou “F10” qu’ils croient être un nouveau pliable. Au lieu des appareils “pipit” et “passeport” précédemment supposés, cet appareil “Felix” dispose d’une puce Tensor G2, comme le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, ainsi que d’une configuration de caméra premium. Le code mentionnant cet appareil indique qu’il peut être plié et déplié.

Qu’est-ce que c’est, vous n’aviez la capacité pour le moment que pour le Pixel 7 et la Pixel Watch ? Ha.