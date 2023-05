La tablette Google Pixel est entièrement officielle avec la station d’accueil pour haut-parleurs de charge fournie

Lors de sa conférence annuelle des développeurs I/O aujourd’hui, Google a pris une courte pause pour ne pas prononcer le mot « IA » tout le temps pour dévoiler du nouveau matériel. Et comme nous nous y attendions, la Pixel Tablet est désormais totalement officielle. Teasé pour la première fois l’année dernière, il a définitivement mis du temps à venir.

La tablette Pixel dispose d’un écran LCD de 10,95 pouces 2560×1600 avec 500 nits de luminosité typique, « revêtement anti-taches » et prise en charge des stylets USI 2.0. Il est alimenté par le chipset Tensor G2 de Google et dispose du coprocesseur de sécurité Titan M2. Vous obtenez 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

La tablette comporte une paire de caméras à mise au point fixe de 8 MP apparemment identiques, une à l’avant, une à l’arrière. Il y a un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation et une batterie « 27 wattheures » qui devrait durer « jusqu’à 12 heures de streaming vidéo ». Naturellement, la tablette Pixel fonctionne sous Android 13 et bénéficiera de cinq ans de mises à jour. Il a quatre haut-parleurs et trois micros et sera disponible en porcelaine, noisette et rose.

Dans la boîte, vous trouverez la tablette et une station d’accueil pour haut-parleur de charge, ainsi qu’un bloc d’alimentation pour la station d’accueil. Il a une interface d’accueil magnétique avec des broches pogo et un taux de charge maximum de 15 W. Il y a un haut-parleur large bande de 43,5 mm à l’intérieur.

L’idée ici est que lorsque vous n’utilisez pas activement la tablette, elle peut devenir un écran intelligent – ou un haut-parleur intelligent avec un écran attaché. Quelque chose comme ca. Vous pouvez également y diffuser des contenus, afin de pouvoir regarder des choses dans la cuisine, par exemple, sans avoir à tenir la tablette vous-même.

La tablette Pixel coûte 499 $ aux États-Unis, 599 £ au Royaume-Uni et 679 € en Allemagne. Il est déjà en précommande sur le Google Store aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suède, au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, au Japon et en Australie, et sera disponible le 20 juin. Google vend également un étui pour tablette Pixel (photo ci-dessus) pour 79 $ (89 £, 99 €).