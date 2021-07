La tablette Gilgamesh de Hobby Lobby a été confisquée aux États-Unis

Un magasin Hobby Lobby à Totowa, New Jersey.

Une tablette d’argile vieille de 3 500 ans achetée par la chaîne d’art et d’artisanat Hobby Lobby pour 1,6 million de dollars a été confisquée aux États-Unis.

La tablette, qui porte une partie de l’épopée de Gilgamesh, un poème sumérien considéré comme l’une des œuvres les plus anciennes au monde, est originaire de la région de l’Irak moderne et a été illégalement transportée aux États-Unis en 2003 et 2014.

Une fausse lettre de provenance a été utilisée pour vendre la tablette à plusieurs reprises avant que Hobby Lobby n’achète l’article à une maison de vente aux enchères basée à Londres en 2014.

La tablette Gilgamesh Dream a été saisie par des agents des forces de l’ordre du Musée de la Bible de Hobby Lobby à Washington, DC en 2019. Dans une plainte déposée en mai 2020, les procureurs ont déclaré que la tablette de 5 x 6 pouces est considérée comme la propriété du gouvernement irakien et doit être restitué. L’entreprise d’art et d’artisanat a coopéré à l’enquête.

Les représentants de Hobby Lobby n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Lundi, la juge Ann Donnelly du tribunal fédéral de Brooklyn a rendu une ordonnance documentant la remise de la rare tablette cunéiforme. Il est actuellement stocké à Brooklyn, selon le dossier.

« Cette confiscation représente une étape importante sur la voie du retour de ce chef-d’œuvre rare et ancien de la littérature mondiale dans son pays d’origine », a déclaré lundi la procureure par intérim de Brooklyn, Jacquelyn Kasulis, dans un communiqué. « Ce Bureau s’est engagé à lutter contre la vente au marché noir de biens culturels et la contrebande d’objets pillés.

L’enquête du gouvernement a révélé qu’en 2003, un antiquaire américain avait acheté la tablette à un membre de la famille d’un marchand de pièces de monnaie à Londres. L’article était sale et illisible à ce moment-là et a été transporté aux États-Unis par la poste internationale sans déclarer d’entrée formelle.

La tablette a ensuite été nettoyée et il a été déterminé qu’il s’agissait d’une partie de l’épopée de Gilgamesh. En 2007, le marchand d’antiquités a vendu l’artefact avec une fausse lettre de provenance indiquant que la tablette se trouvait dans une boîte de divers fragments de bronze anciens qui ont été achetés lors d’une vente aux enchères en 1981.

Cette fausse lettre a voyagé avec la tablette car elle a été vendue plusieurs fois dans différents pays, selon l’enquête. Cette même lettre a été utilisée lorsqu’une maison de vente aux enchères de Londres a vendu l’article à Hobby Lobby lors d’une vente privée en 2014. Hobby Lobby a ensuite accepté la confiscation de la tablette en raison de ses importations illégales aux États-Unis en 2003 et 2014.

« La confiscation de la tablette Gilgamesh Dream démontre l’engagement continu du Département à éliminer les biens culturels de contrebande du marché de l’art américain », a déclaré Kenneth Polite, procureur général adjoint, dans un communiqué. « Le fait de contrecarrer le commerce de marchandises de contrebande en saisissant et en confisquant un ancien artefact montre la détermination du département à utiliser tous les outils disponibles, y compris la confiscation, pour garantir la justice. »

Cette semaine également, le bureau du procureur américain de Brooklyn a annoncé la vente d’un album unique en son genre du groupe de hip-hop Wu-Tang Clan qui appartenait autrefois à Martin Shkreli. Le record a été confisqué par Shkreli dans le cadre de sa condamnation pour fraude en valeurs mobilières en 2017.