La tablette A7 Lite économique de Samsung est de 41 $ de rabais aujourd’hui

Les tablettes sont un appareil pratique, bien qu’un peu de niche, à avoir sous la main pour des choses simples comme rechercher des recettes et faire défiler les médias sociaux. Mais si vous avez déjà un ordinateur portable ou un deux-en-un que vous aimez vraiment, il n’est probablement pas nécessaire que vous abandonniez des milliers de dollars sur un modèle haut de gamme coûteux. Mieux vaut un modèle simple et plus abordable, comme le Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Il s’agit d’une tablette Android sans fioritures, et en ce moment sur Amazon, vous pouvez l’acheter pour seulement 119 $, 41 $ de réduction sur le prix habituel. Sans une expiration claire de cette offre, nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez en obtenir une à ce prix.

La Galaxy Tab A7 Lite est légère, durable et conçue pour être emportée partout. Il dispose d’un écran tactile de 8,7 pouces et ne pèse que 0,81 livre, il prendra donc moins de place dans votre sac à dos ou sac fourre-tout qu’un livre de poche moyen. Et avec un cadre en métal robuste, vous n’avez pas à vous soucier de le bousculer un peu, même si vous voudrez probablement toujours investir dans un bon pour le protéger contre les rayures et les chocs.

Ce modèle est équipé de 3 Go de RAM et de 32 ​​Go de stockage, bien que cela puisse facilement être étendu jusqu’à 1 To grâce au lecteur de carte SD intégré. La Tab A7 Lite est également un excellent choix si vous utilisez d’autres appareils Galaxy, grâce à la technologie One UI de Samsung. Il synchronise tous vos appareils ensemble, donc si vous commencez à regarder un film sur l’un, vous pouvez reprendre là où vous l’avez laissé sur un autre.

