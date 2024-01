La table ronde de mi-saison NBA 2023-24

Des surprises agréables aux séquences de défaites historiques en passant par métiers à succès, la première moitié de la saison NBA 2023-24 a eu un peu de tout. Pour marquer la mi-parcours, notre personnel s’est réuni pour réfléchir à ce qui s’est passé jusqu’à présent et préparer le terrain pour ce qui va suivre.

Quelle est la plus grosse surprise de la première mi-temps ?

Howard Beck : Ce doit être le Thunder. Nous savions que Shai Gilgeous-Alexander était brillant. Nous savions que Jalen Williams allait venir. Nous savions que Chet Holmgren était (au minimum) intrigant. Nous savions que le Thunder avait du talent, de la profondeur et de la promesse, suffisamment pour faire un bond au classement cette saison. Mais …

CE saut ? Non, c’est plutôt comme si Neo craquait l’asphalte alors qu’il se tirait dans la stratosphère. Le Thunder était censé participer aux séries éliminatoires en tant que septième tête de série courageuse, et non en jockey avec les Nuggets et les Timberwolves (une autre surprise !) pour la suprématie dans la Conférence Ouest. Les équipes aussi jeunes ne progressent généralement pas aussi rapidement. Mais le Thunder joue avec une telle stabilité et un tel raffinement que vous ne devineriez jamais que les cinq titulaires ont 25 ans ou moins. SGA ne cesse de s’améliorer. Williams flirte déjà avec la célébrité. Et Holmgren, une recrue qui a raté une année entière en raison d’une blessure au pied, est déjà l’un des centres les plus influents de la ligue.

Le Thunder peut-il maintenir ce rythme ? Vont-ils réellement gagner 55 matchs ? Ou participer aux finales de conférence ? Cela semble encore trop tôt. Mais ensuite, cette équipe a déjà fait paraître stupides toutes les idées reçues.

Seerat Sohi : Comment les Clippers ont trouvé un moyen de faire fonctionner l’expérience de James Harden. Lorsque le commerce s’est effondré pour la première fois, j’ai écrit qu’il s’agissait d’un mélange de désespoir et d’espoir – un puissant cocktail d’autodestruction. Comment Kawhi Leonard, Paul George, Harden et Russell Westbrook – tous avec des contrats arrivant à expiration – feraient-ils en sorte que cela fonctionne avec une seule balle ? Deux mois plus tard, les Clippers sont à trois matchs du numéro 1. 1 tête de série à l’Ouest, Leonard vient de signer une prolongation, et Harden vient de dire qu’il veut terminer sa carrière à Los Angeles

Zach Kram : Avant cette saison, les plus longues séquences de défaites de l’histoire de la NBA appartenaient aux Cavaliers post-LeBron (première fois) et aux Process 76ers, une équipe essayant de perdre des matchs. Ensuite, les Pistons – une équipe essayant de gagner, après des années de reconstruction – ont perdu 28 de suite et se situent à 4-37 au moment d’écrire ces lignes. Le plus exaspérant dans tout cela, c’est que Détroit a de vrais talents sur sa liste ! Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Bojan Bogdanovic, Jalen Duren. Pourtant, le nouvel entraîneur-chef Monty Williams semble perdu, et l’équipe est en passe d’établir un record de 8-74 à mi-saison.

Michel Pina : En juillet dernier, j’avais écrit sur le potentiel du Thunder d’Oklahoma City à faire un bond en avant et à dépasser les attentes, me demandant s’il « pouvait devenir les Kings de l’année dernière ». Ou, plus terrifiant, le pré-drame Grizzlies de 2021-2022. Il s’agissait cependant d’une projection du meilleur scénario. Pour qu’ils soient sur un rythme de 55 victoires, électriques des deux côtés, avec un vrai candidat MVP ? Je ne peux pas dire que j’ai vu celui-là venir ! Je ne suis pas encore convaincu à 100 % de la capacité d’OKC à remporter 16 matchs éliminatoires, mais je pense qu’ils se sont placés sur une trajectoire qui devrait absolument pétrifier le reste de la NBA. Le fait qu’ils soient si en avance sur le calendrier, en tant qu’équipe la plus jeune de la ligue, avec tous ces choix à l’horizon… ouais.

Logan Murdock : Les Clippers. Ouais, je le sais sur le papier (et 2K écrans d’accueil), l’acquisition par Los Angeles de Harden sur une liste occupée par Kawhi et PG était une évidence. Mais après être arrivé à Los Angeles avec une réputation de diva et une propension à disparaître quand on en a le plus besoin, Harden a contribué à fortifier le plus grand prétendant surprise de l’Ouest. Il est utile que Westbrook ait finalement assumé un rôle de banc, que Leonard fonctionne au niveau de santé de 2013 et que Ty Lue ait réalisé l’un des meilleurs entraînements de sa carrière. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais jusqu’à présent, ça a été une aventure amusante.

Quel a été votre joueur préféré à regarder cette saison ?

Pina : Cette question est impossible. Jetons Nikola Jokic, Luka Doncic, Tyrese Haliburton, Trae Young et James Harden (je suis complètement fan des passes de niveau génie) sur la liste restreinte. Shai Gilgeous-Alexander et Steph Curry sont également évidents, tandis que Victor Wembanyama est une bizarrerie bien-aimée qui fait régulièrement des choses que personne n’a jamais vues auparavant.

Tous sont esthétiquement époustouflants à leur manière. Mais je vais choisir quelqu’un qui est ma réponse standard à cette question depuis quelques années : Zion Williamson. Malgré une saison statistique décevante et montrant peu ou pas d’amélioration en défense alors que des doutes sur son éthique de travail et son professionnalisme surgissent de manière semi-régulière, Williamson reste un pur spectacle. Son incroyable mélange de puissance, de vitesse et de toucher n’a toujours pas de précédent au sein de notre espèce. Il y a des dunks qui font remonter les poils de vos bras, des faisceaux laser passent et une capacité surnaturelle à glisser dans les airs.

Murdock : Tyrese Haliburton, qui est entré dans le vortex de l’avenir de la NBA cette saison. Sa performance dans la NBA Cup™️ (son nom légitime) était un spectacle à voir, non pas parce qu’il a réalisé en moyenne un double-double de 27 points et 13 passes décisives dans le tournoi, et non pas parce qu’il a célébré le Dame Time devant Dame. Time lui-même, mais parce qu’il a à lui seul remis tout un paradis du basket-ball sur la carte de la NBA, mettant sous les projecteurs une équipe avec une seule apparition programmée à la télévision nationale entrant dans la saison. Oh, et il dirige une équipe qui vient de recruter Pascal Siakam et qui n’a pas peur d’affronter Milwaukee ou Boston – ou n’importe qui, d’ailleurs. Ajoutez à cela le charisme de niveau Magic d’Haliburton, et les Pacers feront parler d’eux dans la Conférence Est pour les années à venir.

Beck : Cela a été génial de voir Haliburton devenir une célébrité… et de voir Joel Embiid allez encore plus fort après avoir remporté le MVP… et regarder Holmgren et Wembanyama faire des choses extravagantes avec toute leur taille, leur longueur et leur habileté… et voir LeBron défier l’âge et la gravité… et voir Jokic continuer à lancer des passes hallucinantes… et ainsi de suite.

Mais si vous permettez une divergence légèrement sentimentale ici, je vais avec Klay Thompson. Oui, le futur gardien de 34 ans, post-déchirure d’Achille, post-déchirure du LCA, qui ne tire plus aussi bien qu’avant, qui, même à son apogée, ne nous a jamais éblouis avec son houblon ou ses poignées ou sa rapidité. Oui, ce Klay Thompson.

Ma réponse ici ne concerne pas tant le basket-ball que l’esprit, la fierté et le défi – et un rage contre la mort de la lumière. Thompson se pavane toujours, tire et parle avec la bravade d’un quadruple champion. Il tire toujours avec la confiance d’un tireur à 3 points à 41 pour cent en carrière, même s’il tourne désormais autour (un niveau toujours respectable) de 38 pour cent cette saison. Il m’a assuré la saison dernière qu’il ferait une autre équipe All-Star. J’ai toujours apprécié l’audace discrète et la bizarrerie de Thompson.

Certains soirs, vous pouvez voir Thompson essayer de retrouver le rythme, la pertinence. Parfois, trop. C’est pourquoi, quand je pense à qui j’ai le plus aimé regarder cette saison, ce à quoi je reviens vraiment, c’est celui de Thompson. presseur d’après-match le 3 janvier– celui où il a fait preuve de philosophie sur le succès et la lutte, la gratitude pour le succès qu’il a remporté, la façon de profiter du temps qu’il lui reste dans cette ligue et la nécessité d’être un meilleur mentor pour ses jeunes coéquipiers. C’était bref, poignant et sincère – et, pour moi, aussi agréable que n’importe quel dunk avec un moulin à vent.

Alors, salut: Mon royaume pour Jaime Jaquez dans le post. Il a un utilitarisme saccadé qui rappelle son coéquipier All-NBA Jimmy Butler. Il est logique que la tour ressemble à un croisement entre le charpentier le plus célèbre du monde et une vingtaine d’années en moyenne se promenant dans Echo Park parce que Jaquez mélange l’ancien avec le nouveau, croisant ses adversaires comme la fusion avant-gardiste moderne qu’il est, se rapprochant de la peinture avant de tourner le dos et de simuler son chemin vers la ligne des lancers francs comme s’il était la seconde venue de André Miller. Il peut enfiler l’aiguille à une extrémité et intercepter les passes à l’autre. Il est aussi explosif en dunk en transition qu’en coupant dans la voie. Après avoir passé quatre ans à l’UCLA, il fournit des pneus toutes saisons et tout usage pour un moteur du Miami Heat qui avait besoin d’une infusion de jeunesse dans tous les domaines.

Kram : Est-ce une erreur de choisir le joueur qui mène toute la ligue en termes de valeur de joueur cette saison, selon la métrique estimée des victoires plus-moins ? Je pourrais probablement être plus créatif, mais lorsque j’ai lu cette question pour la première fois, mon esprit s’est immédiatement tourné vers Shai Gilgeous-Alexander lorsqu’il a dépassé un autre défenseur d’élite, se faufilant dans la circulation autour du bord, faisant apparaître un pull-up incontrôlable du milieu de gamme. Je fais confiance à cette réaction instinctive : SGA marque en moyenne 31 points par match, mène la ligue en termes d’interceptions et pousse la plus jeune rotation de la NBA vers la tête de série de l’Ouest. C’est une merveille absolue à regarder.

Quel échange aimeriez-vous voir d’ici la date limite ?

Alors, salut: Le Thunder, qui a un candidat MVP, le non. La deuxième tête de série, ainsi qu’une attaque et une défense de haut niveau, sont arrivées tôt. Même s’ils préfèrent être patients et laisser leur jeune noyau se développer de manière organique, j’aimerais les voir apprendre des Grizzlies et se rendre compte que ce type d’alchimie, de confiance et de domination n’est jamais garanti pour durer, et encore moins pour continuer à être tendance. vers le haut. Il se trouve qu’une star est disponible qui pourrait guérir leurs problèmes de tir, combler leur trou d’attaquant de puissance et s’intégrer dans leurs projets futurs (quoique à un prix élevé) : Lauri Markkanen. Le Jazz, 12-2 lors de ses 14 derniers matchs, veut une rangée de choix de repêchage pour ses services. Heureusement pour le Thunder, ils en ont en surplus.

…