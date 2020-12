Joanna Gaines est de retour et cette fois, elle prépare de délicieux plats dans la cuisine.

La star de Fixateur supérieur et la reine du prochain Magnolia Network est sur le point d’avoir sa propre émission de cuisine, et E! News a un aperçu de ses débuts. Basé sur la bande-annonce, Table Magnolia semble présenter Jo en train de préparer ses recettes préférées, de faire un peu de désordre, puis de taquiner sa famille pour ne pas avoir immédiatement couru la rejoindre pour le déjeuner. Ce n’est pas exactement un tutoriel de cuisine d’un chef professionnel, mais c’est vraiment charmant et bien sûr tout se déroule dans la cuisine de nos rêves.

«Si vous cherchez à apprendre à couper les choses, ce n’est pas la série pour vous», dit Jo.

Parfois, elle perd un citron entier par terre, et ce n’est pas grave.

Les recettes comprennent le tiramisu, tout un épisode de biscuits, une salade de haricots verts et tout un tas d’autres choses que nous aimerions manger tout de suite si nous le pouvions.