La table de purificateur d’air de LG est le dernier hybride de maison intelligente – mais Ikea a été le premier

LG vient d’annoncer le lancement d’un purificateur d’air « de type table » qui sera présenté à l’IFA cette année.

Il s’agit d’un suivi du PuriCare AeroTower, un ventilateur sans lame, purificateur d’air et concurrent de la gamme de produits similaires de Dyson. La nouvelle version s’appelle PuriCare Objet Collection Aero Furniture. D’après le nom seul, vous pouvez dire que nous sommes prêts pour une course folle.

Non content de fusionner les fonctions d’un purificateur d’air et d’un ventilateur dans l’AeroTower – ce qui a beaucoup de sens, étant donné que vous pourriez aussi bien nettoyer votre air lorsque vous le soufflez dans la pièce – cette fois-ci, LG a fusionné les capacités d’un purificateur d’air avec la plus tech des innovations : la table.

Heureusement, le communiqué de presse de LG explique succinctement le fonctionnement d’une table : “La surface supérieure lisse du nouveau produit innovant de LG offre un endroit utile pour ranger des articles ménagers ou exposer des objets décoratifs.”

Et ça ne s’arrête pas là. Donnez-vous une seconde pour comprendre le concept de la table, car nous allons nous replonger.

Le purificateur d’air de table slash est aussi une lampe. Sorte de. Il a une fonction d’éclairage d’ambiance, de toute façon, qui peut “créer une atmosphère agréable” dans l’une des huit couleurs différentes. Comme les autres fonctionnalités, vous le contrôlez via l’application ThinQ de LG.

Et pendant que vous êtes sous le choc de tout cela, il y a aussi un chargeur sans fil intégré pour les écouteurs et les smartphones.

Deux formes de table sont disponibles (ronde ou ovale) et trois options de couleur au choix : Crème Rose, Crème Jaune ou Crème Grise – mais ne vous inquiétez pas, c’est cool : je ne sais pas non plus ce que signifie Crème.

Il semble que le purificateur d’air dispose d’un processus de filtration en trois étapes (“filtre ultra-fin, filtre collecteur de poussière et filtre désodorisant”) ainsi que d’une lumière UV (“technologie UVnano™ de LG”) pour tuer tout virus ou bactérie dans le purificateur et les empêcher d’être soufflés dans la pièce.

Les composants des tables seront également fabriqués à partir de matériaux recyclés, ce que nous voulons voir davantage – et pas seulement sur des pièces haut de gamme. LG a également mentionné qu’il y aura des modèles décorés par des artistes dont le peintre sud-coréen Kim Sun-woo.

Il n’y a pas de prix mentionné à ce stade – ni de date de sortie – mais compte tenu de tout ce qui précède, cela ne doit pas trop nous préoccuper. Je suppose que quel que soit le prix, c’est un peu plus que ce que je peux me permettre de payer pour un assainisseur d’air aux champignons.

Pourtant, alors que l’incursion de LG dans les meubles intelligents hybrides pourrait être à l’extrémité la plus raréfiée de l’échelle, il existe des options beaucoup plus accessibles.

Premier arrêt : Ikea.

Le STARKVIND

Désolé LG : Ikea est arrivé le premier. Le STARKVIND est – oui, vous l’avez deviné – également un purificateur d’air de table. Pour le prix semi-raisonnable de 259 $ aux États-Unis ou 179 £ au Royaume-Uni, vous pouvez également placer des objets décoratifs sur votre purificateur d’air, en sachant qu’ils ne tomberont pas.

Le tableau contient un filtre à particules pour nettoyer votre air de la poussière et des particules de fumée et vous pouvez acheter et installer séparément un filtre COV, qui filtrera tous les gaz toxiques qui pourraient être dans votre air à la maison.

Est-ce aussi beau que le meuble Objet Collection Aero de LG ? Pour être juste, cela existe à l’extrémité la plus fonctionnelle du spectre, mais ce n’est pas, vous savez, entièrement hideux. Il existe deux options, avec un placage de chêne teinté plus clair et plus foncé. Ils ressemblent beaucoup à des tables de chevet, mais là où vous pourriez vous attendre à trouver un tiroir utile – surprise ! – il y a un purificateur d’air.

Ikéa

Et là on touche à l’un des problèmes des pièces hybrides. Parfois, ils ne sont pas aussi bons que l’une ou l’autre chose individuellement. Par exemple, l’un des avantages d’une table est le fait que vous pouvez y poser une boisson et savoir que si vous la renversez, vous ne détruirez pas un purificateur d’air coûteux.

Pourtant, le STARKVIND a été conçu avec des rainures brevetées sous le rebord de la table, pour garantir que les gouttes tombent sur le sol et non dans l’électronique.

Ikea Sonos Symfonisk Enceinte Lampe 2

Mais peut-être qu’un purificateur d’air de table n’est pas pour vous. Eh bien, qu’en est-il d’une lampe-slash-haut-parleur ? Nous sommes de retour dans le pays du meuble suédois avec celui-ci, qui est une collaboration entre Sonos, qui fabrique des haut-parleurs de haute qualité, bien que coûteux, et Ikea, qui, comme nous le savons, fabrique des étagères que même un idiot peut assembler.

Dom Preston / Fonderie

La Sonos Symfonisk Speaker Lamp 2 est la deuxième du nom, améliorant le design suggestif et affinant l’expérience sonore et certaines des commandes de l’original.

Vous pouvez l’acheter aux États-Unis pour 229,99 $ et 199 £ au Royaume-Uni (pour l’option d’abat-jour en verre).

Pourquoi voudriez-vous un haut-parleur intégré dans une lampe ? Eh bien, pour un, c’est un économiseur d’espace. Peut-être que vous ne trouvez pas de place pour les deux sur votre petit purificateur d’air de table de chevet.

Il y a aussi le fait qu’avec la Symfonisk Speaker Lamp 2, vous pouvez contrôler votre musique sur votre téléphone (via l’application Sonos) et si vous ajoutez une ampoule intelligente, vous pouvez également la contrôler par application, ce qui signifie que vous pourriez potentiellement définir créez une scène dans laquelle votre lampe et votre musique s’allument lorsqu’il est temps de se réveiller le matin.

Mais, encore une fois, ni la lampe ni la fonction haut-parleur ne sont aussi bonnes que dans les appareils dédiés. Lorsque nous l’avons examiné, nous avons estimé que la clarté du son n’était pas aussi impressionnante qu’un haut-parleur Sonos ordinaire. Et si vous souhaitez utiliser la lampe avec une ampoule intelligente, si elle est débranchée, elle ne se souviendra pas de son état précédent, vous devrez donc l’allumer manuellement.

Néanmoins, si vous êtes fou de cacher des haut-parleurs Sonos dans votre maison, vous avez d’autres options. Il y a aussi le haut-parleur à cadre photo Ikea Sonos Symfonisk. Comme son nom l’indique, il s’agit à la fois d’un haut-parleur et d’une image, mais bien qu’il fonctionne bien comme haut-parleur, délivrant un son impressionnant, il est beaucoup moins utile comme image, étant donné qu’il existe un nombre limité d’options d’image, et toutes sont un peu ho -hum. C’est 219,99 $ aux États-Unis et 220 £ au Royaume-Uni.

La voix de Lavazza

D’accord, imaginons – bien que la possibilité soit éloignée – que vous ne vouliez pas un haut-parleur caché dans une lampe ou un cadre photo. Alors, que diriez-vous d’un haut-parleur intelligent intégré dans une machine à café ?

En plus d’être une machine à café à capsules, la Lavazza Voicy possède un haut-parleur Alexa intégré qui ressemble beaucoup à un Amazon Echo Dot.

Fonderie

Voici pourquoi vous pourriez en avoir besoin. Et si, au moment précis où vous préparez un expresso, vous avez besoin de savoir quel âge a Madonna ou quel temps il fait dehors ? Devriez-vous faire tout votre possible pour vous adresser à une deuxième machine ? Enfer non, disons-nous.

De toute évidence, ce qui est vraiment pratique avec cet hybride, c’est qu’il permet de trouver une place pour un haut-parleur intelligent dans votre cuisine. Il n’est pas idéal pour tout le monde d’en placer un sur son comptoir, car l’espace peut être limité, ainsi que les prises de courant. Il élève également le haut-parleur au-dessus du niveau des déversements sur le comptoir.

Et il y a beaucoup moins de compromis ici qu’avec d’autres appareils hybrides. La partie Lavazza de la machine ressemble beaucoup aux autres de la gamme Lavazza : c’est une machine compacte et facile à utiliser qui prend des capsules A Modo Mio. Ceux-ci ont deux avantages : ils produisent un expresso assez décent et ils sont compostables industriellement, vous pouvez donc vous en débarrasser dans vos déchets alimentaires (bien que vous ne puissiez pas les composter à la maison) et ne pas vous encombrer avec des sacs de retour. pour le recyclage, comme pour certaines capsules concurrentes.

Vous pouvez acheter le Voicy pour 199 £ d’Amazon au Royaume-Uni. Malheureusement, il n’est pas disponible aux États-Unis, bien que Lavazza vende deux machines à capsules compactes.

Nous espérons voir les meubles aérodynamiques de la collection PuriCare Objet de LG à l’IFA et faire rapport.