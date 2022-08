La Table consultative scientifique sur la COVID-19 de l’Ontario sera dissoute le mois prochain

La Table consultative scientifique COVID-19 de l’Ontario, un groupe clé d’experts indépendants dans la réponse de la province à la pandémie en cours, a confirmé vendredi qu’elle sera dissoute au début du mois prochain après plus de deux ans.

Dans une déclaration publiée sur son site Weble tableau indique qu’il a été informé par Santé publique Ontario (SPO) lors d’une réunion du 18 août que lui et tous ses groupes de travail seraient dissous à compter du 6 septembre.

“Nous sommes profondément reconnaissants de l’opportunité d’avoir servi l’Ontario depuis juillet 2020”, indique le communiqué. “Beaucoup d’entre nous se souviendront de notre travail pour la Table des sciences comme l’un des travaux les plus importants que nous ayons jamais eu la chance de faire.”

« La pandémie de COVID-19 se poursuit et contribue au nombre croissant de crises du système de santé en Ontario », poursuit le communiqué.

Le groupe a déclaré que son travail reflétait le dévouement de centaines de scientifiques, de médecins et d’administrateurs bénévoles. Il a ajouté que les principes clés qui aideront l’Ontario à gérer les dangers persistants de la COVID-19 sont que la science compte, que l’équité compte, que la transparence est essentielle, que l’indépendance doit être à la fois perçue et assurée, et que la rapidité et la pertinence sont essentielles.

Les conseils et les orientations de la table scientifique à certains moments pendant la pandémie ont été contraires aux actions du gouvernement.

À son apogée, les principaux membres de la table comprenaient plus de 40 professionnels de la santé et scientifiques possédant un large éventail d’expertises.

Le Dr Peter Jüni, l’ancien directeur scientifique franc de la table et son représentant le plus public tout au long de la pandémie, a démissionné de ses fonctions en avril pour occuper un poste à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni.

Il a été remplacé par le Dr Fahad Razak, interniste au St. Michael’s Hospital de Toronto et professeur adjoint à l’Université de Toronto.

Dans sa propre déclaration vendredi, Razak a déclaré qu’il était “éternellement reconnaissant” envers ceux qui ont donné de leur temps pour la mission de la table, “travaillant souvent tard dans la nuit et sous de fortes pressions de temps”.

“J’espère que les conseils scientifiques que nous avons fournis au public et aux décideurs ont contribué à réduire la souffrance”, a-t-il déclaré.

Razak a ajouté qu’il espère que tout futur groupe consultatif sera guidé par les principes d’une véritable indépendance scientifique et de la transparence, un accent sur l’équité et un dévouement à défendre les individus et les communautés qui ont été touchés de manière disproportionnée par COVID-19.

En août, Adalsteinn Brown, coprésident de la table et présent lors des conférences de presse au cours de certains des mois les plus terribles de la pandémie, a également quitté le groupe pour se concentrer sur son rôle de doyen de l’école de santé publique Dalla Lana à l’université. de Toronto.

Plus à venir.