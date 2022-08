La Table consultative scientifique de l’Ontario sur la COVID-19 annonce qu’elle est dissoute

Un groupe de scientifiques bénévoles et d’experts en santé publique qui ont fourni des conseils indépendants sur la réponse à la pandémie de COVID-19 affirment que leur travail est interrompu, même si le gouvernement Ford insiste sur le fait que ce n’est pas le cas.

La Table consultative scientifique de l’Ontario a publié une déclaration confirmant que Santé publique Ontario lui avait dit la semaine dernière qu’elle serait dissoute à compter du 6 septembre.

Le premier ministre Doug Ford a cependant déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à Niagara Falls vendredi que le travail précédemment entrepris par la table sera « absorbé » par Santé publique Ontario et se poursuivra sous une forme ou une autre.

Un porte-parole du ministère de la Santé a également déclaré au CP24 que «le travail de la Table consultative scientifique (SAT) se poursuivra» et que la «transition» actuellement chargée du lieu «aidera à renforcer ses ressources provinciales et à garantir qu’elle pourra poursuivre sa forte liens avec la communauté universitaire au sens large.

“Nous ne le dissolvons pas”, a insisté Ford. «Ils vont avoir une maison à plein temps à la santé publique en collaboration avec (médecin-hygiéniste en chef) le Dr (Kieran) Moore.»

La décision de fermer la table de 35 membres et de créer une nouvelle structure sous Santé publique Ontario intervient moins de cinq mois après que l’agence provinciale indépendante a annoncé qu’elle en assumait «l’exploitation et la surveillance». La table était auparavant organisée par l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto.

Cela fait également suite à la démission du coprésident de la Table consultative scientifique, le Dr Adalsteinn Brown, plus tôt ce mois-ci.

Dans une note de service envoyée au président et chef de la direction de Santé publique Ontario, Michael Sherar, et rendue publique vendredi, les autres membres de la table ont déclaré qu’ils viseraient à terminer leur travail actuel avant le 6 septembre.

Ils ont ensuite cité plusieurs «principes clés» de leur «mandat initial», notamment la capacité «d’identifier et d’étudier toute question scientifique qui, selon nos membres, aiderait l’Ontario à lutter contre la COVID-19» et de «communiquer publiquement et ouvertement les résultats de notre enquêtes. »

La table a également partagé plusieurs leçons qu’ils ont dit avoir apprises tout au long de la pandémie.

Ces leçons étaient les suivantes : la science compte, l’équité compte, la transparence est essentielle, l’indépendance doit être à la fois perçue et assurée et la rapidité et la pertinence sont essentielles.

« La pandémie de COVID-19 se poursuit et contribue au nombre croissant de crises du système de santé en Ontario », indique la note de service. « Chacun d’entre nous à la table scientifique a une contribution à apporter dans l’effort visant à assurer la santé de l’Ontario, et nous allons maintenant reprendre pleinement ce travail.

La Table consultative scientifique de l’Ontario est composée de dizaines de scientifiques et d’autres experts, qui ont donné de leur temps pour étudier de nombreux aspects de la pandémie de COVID-19, fournissant souvent des conseils directs au gouvernement sur la nécessité de mesures de santé publique pour limiter la propagation.

La table avait également un groupe de modélisation distinct, qui était responsable des projections fréquentes de COVID-19 qui fournissaient souvent une alerte précoce sur les vagues imminentes de la pandémie.

Dans une déclaration publiée vendredi, le directeur scientifique de la table, le Dr Farhad Razak, a noté que c’était un “grand privilège” de siéger à la table depuis sa création et a déclaré qu’il espérait que certains des conseils “difficiles” qu’elle a finalement fournis “ont aidé à réduire la souffrance » pendant « la pire crise de santé publique depuis un siècle ».

Razak, cependant, a averti que “la pandémie restera un défi de taille dans un avenir prévisible” et a exprimé l’espoir que les “principaux sur lesquels la table était basée” survivront sous une forme ou une autre.

“J’espère que nous pourrons tous prendre les mesures nécessaires pour réduire le fardeau de la pandémie afin de maintenir le fonctionnement de notre système dans les mois difficiles à venir”, a-t-il déclaré.

Les conseils ont souvent été ignorés par le gouvernement

Les conseils de la table scientifique différaient souvent des mesures prises par le gouvernement Ford tout au long de la pandémie, son ancien directeur scientifique, le Dr Peter Juni, prenant fréquemment les ondes pour exhorter avec force Queen’s Park à agir de manière plus agressive.

Il s’est également retrouvé, à l’occasion, en désaccord avec certaines des décisions prises par le gouvernement Ford, en particulier sur sa décision de fermer des terrains de jeux et d’autres équipements de loisirs lors d’une vague dévastatrice de la pandémie au printemps 2021.

La dissolution du tableau, du moins dans sa forme actuelle, s’accompagne d’une tendance à la baisse du nombre de cas dans plus de la moitié des bureaux de santé publique de l’Ontario, alors même que les experts mettent en garde contre une vague d’automne de la pandémie qui pourrait peser davantage sur les soins de santé déjà surchargés de l’Ontario. système.

Les étudiants devraient également retourner en classe le mois prochain, les mandats de masque n’étant plus en vigueur et de nombreuses autres mesures temporaires de santé publique, telles que la cohorte et la distance physique obligatoire, ne sont plus en place.

À ce stade, la forme que pourrait prendre le groupe consultatif dans le cadre de Santé publique Ontario n’est pas claire.

Dans une déclaration fournie au CP24, l’agence gouvernementale indépendante a déclaré que les termes de référence sont “en cours de finalisation”.

Il a déclaré qu’une fois terminé, le nouveau mandat du groupe permettrait “la fourniture continue d’un public scientifique et technique crédible et indépendant”. Il a également déclaré que les membres “continueront d’être composés d’experts indépendants”.

“Les nouveaux termes de référence établissent un mandat qui reflète une approche durable à long terme”, note le communiqué.