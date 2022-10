La Syrie signale des frappes aériennes israéliennes sur la banlieue de Damas

Il n’était pas immédiatement clair quelles étaient les cibles des frappes et s’il y avait eu des victimes. Des habitants de la capitale ont déclaré avoir entendu au moins trois explosions.

DAMAS, Syrie – Israël a effectué une frappe aérienne sur la capitale syrienne de Damas et sa banlieue sud vendredi soir, lors de la première attaque de ce type en plus d’un mois, ont rapporté les médias officiels.

La télévision d’État syrienne a déclaré que les défenses aériennes syriennes avaient réagi à “une agression israélienne dans l’espace aérien de Damas et des régions du sud”. Il n’a donné aucun autre détail.

Les frappes de vendredi étaient les premières depuis le 17 septembre, lorsqu’une attaque israélienne contre l’aéroport international de Damas et des postes militaires voisins au sud de la capitale syrienne a tué cinq soldats. Cette attaque est survenue quelques jours après qu’une frappe israélienne ait détruit le principal aéroport d’Alep, dans le nord du pays.

Les frappes israéliennes surviennent au milieu d’une guerre de l’ombre plus large entre le pays et l’Iran. Les attaques contre les aéroports de Damas et d’Alep sont motivées par des craintes qu’elles aient été utilisées pour acheminer des armes iraniennes dans le pays.