La Syrie signale des frappes aériennes israéliennes sur des cibles dans la région de Damas

L’armée syrienne a déclaré que des missiles israéliens avaient été tirés sur des postes près de Damas vers 12 h 30 et que ses défenses aériennes avaient « fait face à l’agression de missiles et abattu la plupart d’entre eux ». Aucune victime n’a été signalée.

L’attaque fait suite à des frappes similaires vendredi et lundi. La rare frappe aérienne de jour de lundi a blessé un soldat, selon l’armée syrienne.

La frappe de vendredi était la première attaque de ce type depuis le 17 septembre, lorsqu’une attaque contre l’aéroport international de Damas et des postes militaires voisins au sud de la capitale syrienne a tué cinq soldats.

Les frappes israéliennes surviennent au milieu d’une guerre de l’ombre plus large entre Israël et l’Iran. Les attaques contre les aéroports de Damas et d’Alep craignaient qu’elles ne soient utilisées pour acheminer des armes iraniennes dans le pays.