La Syrie signale des frappes aériennes israéliennes sur des cibles dans la région de Damas

DAMAS, Syrie (AP) – Les frappes aériennes israéliennes ont visé des sites à proximité de Damas tôt jeudi, marquant les troisièmes frappes de ce type en une semaine, ont rapporté les médias d’État syriens.

L’armée syrienne a déclaré que des missiles israéliens avaient été tirés sur des postes près de Damas vers 12 h 30 et que ses défenses aériennes avaient « fait face à l’agression de missiles et abattu la plupart d’entre eux ». Aucune victime n’a été signalée.

L’attaque fait suite à des frappes similaires vendredi et lundi. La rare frappe aérienne de jour de lundi a blessé un soldat, selon l’armée syrienne.

La frappe de vendredi était la première attaque de ce type depuis le 17 septembre, lorsqu’une attaque contre l’aéroport international de Damas et des postes militaires voisins au sud de la capitale syrienne a tué cinq soldats.

L’armée israélienne n’a pas publié de déclaration sur les frappes aériennes. Israël a mené des centaines de frappes sur des cibles à l’intérieur des parties de la Syrie contrôlées par le gouvernement ces dernières années, mais reconnaît ou discute rarement de ces opérations.

Israël a cependant reconnu qu’il visait des bases de groupes militants alliés à l’Iran, comme le Hezbollah libanais, qui a envoyé des milliers de combattants pour soutenir les forces du président syrien Bashar Assad.

Les frappes israéliennes surviennent au milieu d’une guerre de l’ombre plus large entre Israël et l’Iran. Les attaques contre les aéroports de Damas et d’Alep craignaient qu’elles ne soient utilisées pour acheminer des armes iraniennes dans le pays.

