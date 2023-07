La Syrie révoque l’accréditation des médias de la BBC et accuse le radiodiffuseur britannique de diffuser de « fake news »

BEYROUTH (AP) – Le ministère syrien de l’Information a annulé l’accréditation des médias de la BBC, accusant le radiodiffuseur public britannique de fausses informations dans sa couverture du pays déchiré par la guerre.

L’annonce est intervenue quelques jours après que BBC Arabic a publié un documentaire d’investigation sur le commerce illicite de la drogue en Syrie, où ils ont mis en évidence les liens entre l’industrie estimée à plusieurs milliards de dollars et l’armée syrienne ainsi que des membres de la famille du président Bashar Assad.

Le ministère syrien de l’Information a déclaré samedi soir dans un communiqué que la décision avait été prise après « avoir averti la chaîne plus d’une fois qu’elle avait diffusé ses reportages trompeurs en s’appuyant sur des déclarations et des témoignages d’entités terroristes et hostiles à la Syrie ».

Damas a révoqué les licences des correspondants de radio et de télévision du radiodiffuseur britannique en Syrie, ainsi que de leur vidéaste.

« Nous parlons à des personnes de tous les horizons politiques pour établir les faits », a déclaré la BBC dans un communiqué envoyé par e-mail à l’Associated Press, ajoutant que le diffuseur propose « un journalisme indépendant et impartial ». « Nous continuerons à fournir des nouvelles et des informations impartiales à nos publics à travers le monde arabophone ».

L’industrie de la drogue illicite, notamment les pilules d’amphétamine Captagon qui créent une dépendance, s’est développée ces dernières années dans la Syrie déchirée par la guerre. Alors que les experts disent que cela a été un moyen de générer des revenus pour l’économie paralysée du pays et son leadership sanctionné, cela a frappé la Jordanie et l’Arabie saoudite voisines, ainsi que d’autres pays du Golfe.

Captagon a été utilisé à la fois à des fins récréatives et par des personnes ayant des emplois physiquement exigeants pour les garder alertes ainsi que par des combattants sur le champ de bataille.

Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne ont sanctionné une poignée de barons de la drogue et de proches associés d’Assad pour leur implication dans le commerce.

Le gouvernement syrien nie toute implication dans la production de Captagon. Un parlementaire syrien a déclaré à l’AP le mois dernier que la Syrie avait été utilisée comme État de transit pour le Captagon et d’autres drogues, et a accusé des groupes d’opposition de diriger l’industrie.

Après que la Syrie a rétabli ses relations avec nombre de ses pays voisins et est revenue dans le giron arabe, la répression du trafic de drogue a été une question clé dans les pourparlers régionaux.

Le soulèvement de la Syrie qui s’est transformé en une véritable guerre civile, maintenant dans sa 13e année, a tué près d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié de sa population d’avant-guerre de 23 millions. Les Syriens des territoires contrôlés par le gouvernement et d’une enclave contrôlée par l’opposition dans le nord-ouest du pays souffrent d’une pauvreté endémique et d’infrastructures paralysées.

—

La rédactrice d’Associated Press, Jill Lawless, a contribué à ce rapport depuis Londres.

Kareem Chehayeb, Associated Press