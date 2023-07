La Syrie retire son accréditation à la BBC

Damas a accusé la chaîne d’information britannique de « fournir des informations politisées et trompeuses » sur la situation dans le pays

Les journalistes de la BBC ne pourront plus travailler légalement en Syrie après que les autorités du pays ont révoqué leur accréditation. Des responsables à Damas ont affirmé que la chaîne d’information britannique avait produit à plusieurs reprises des reportages qui donnaient une image déformée de la réalité dans le pays arabe.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère syrien de l’Information a allégué que la BBC « a délibérément fourni, de temps à autre, des informations subjectives et fausses» malgré les avertissements répétés des autorités syriennes.

Le ministère a accusé le média de fonder certains de ses reportages sur «déclarations et témoignages de partis terroristes et anti-syriens.”

La déclaration a conclu que la BBC n’avait pas respecté « Normes professionnelles,« insistant sur »fournir des rapports politisés et trompeurs » plutôt.

Le média britannique, à son tour, a affirmé que son journalisme avait été impartial et indépendant.

« Nous parlons à des personnes de tous horizons politiques pour établir les faits,», a déclaré un porte-parole de la BBC, ajoutant que la chaîne «continuer à fournir des nouvelles et des informations impartiales à nos publics à travers le monde arabophone.”

Bien que le ministère syrien de l’Information n’en ait fait aucune mention dans sa déclaration, la BBC a laissé entendre que la révocation de l’accréditation de ses journalistes pourrait être liée à un rapport affirmant que des proches du président syrien Bachar al-Assad étaient impliqués dans la production et le commerce d’un médicament appelé Captagon.

En janvier dernier, la BBC s’est heurtée aux autorités indiennes après avoir diffusé un documentaire intitulé « Inde : la question Modi ». L’article décrivait la montée au pouvoir du Premier ministre, avec un accent particulier sur sa politique envers la minorité musulmane de l’Inde. Il comportait également des allégations selon lesquelles Modi, qui était auparavant ministre en chef de l’État du Gujarat, n’avait pas réussi à empêcher les émeutes qui avaient vu des centaines de musulmans tués là-bas en 2002.

Dix ans plus tard, la Cour suprême du pays a innocenté Modi de tout acte répréhensible.

Commentant le documentaire de la BBC, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, l’a décrit comme un «pièce de propagande,« mettant en évidence un »persistance de la mentalité coloniale.”

Le conseiller gouvernemental Kanchan Gupta, à son tour, a qualifié la série de «propagande hostile » et « ordures anti-indiennes,» ajoutant que New Delhi avait ordonné à YouTube et Twitter de bloquer le partage de la pièce controversée en Inde.