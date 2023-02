La Syrie répond à l’offre d’aide russe

Le président Vladimir Poutine s’est entretenu par téléphone avec Bashar Assad pour discuter des conséquences des tremblements de terre catastrophiques de lundi

Le président syrien Bachar al-Assad a accepté l’offre d’aide de la Russie à la suite d’une série de tremblements de terre meurtriers qui ont secoué la région lundi, a annoncé le Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu par téléphone avec Assad pour lui transmettre ses condoléances et lui offrir son aide.

Les tremblements de terre ont secoué la partie nord de la Syrie et le centre et le sud-est de la Turquie, entraînant jusqu’à présent un bilan combiné de plus de 1 400 morts.

Poutine a proposé de fournir à la Syrie toute l’assistance nécessaire pour l’aider à faire face aux conséquences de la catastrophe, a indiqué le service de presse du Kremlin.

Le Kremlin a dit Assad “a accepté cette offre avec gratitude” et que les sauveteurs du ministère russe des urgences s’envoleront pour la Syrie “dans les prochaines heures” pour aider aux efforts de secours.

Moscou a également envoyé un câble au président turc Recep Tayyip Erdogan dans lequel Poutine a présenté les plus sincères condoléances de la Russie pour les nombreuses victimes et les destructions massives causées par les tremblements de terre. Il a demandé à Erdogan de relayer “mots de sincère sympathie” aux familles des personnes tuées et souhaite le sauvetage rapide de tous les survivants.

La Russie a également offert à Türkiye son aide pour faire face aux conséquences de la catastrophe et a déclaré que les secouristes étaient prêts à partir immédiatement pour aider.

Erdogan et Poutine devraient discuter de la question par téléphone plus tard lundi, selon le Kremlin.

Outre les 1 400 vies perdues dans la tragédie, des milliers de bâtiments ont été détruits, tandis que des infrastructures essentielles et un certain nombre de monuments historiques ont été endommagés. Erdogan a décrit le séisme comme le pire à avoir frappé le pays depuis 1939.