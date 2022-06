La Syrie reconnaîtra les régions ukrainiennes de Lougansk et de Donetsk

DAMAS, Syrie (AP) – La Syrie a déclaré mercredi qu’elle reconnaîtrait “l’indépendance et la souveraineté” des régions ukrainiennes de Louhansk et de Donetsk et que des contacts seront établis pour établir des relations diplomatiques.

L’annonce du ministère syrien des Affaires étrangères est intervenue quelques jours après que le président Bashar Assad a rencontré une délégation conjointe des deux régions à Damas.

Plus tôt ce mois-ci, la Russie a affirmé avoir pris le contrôle de 97% de l’une des deux provinces qui composent le Donbass ukrainien, rapprochant le Kremlin de son objectif de capturer pleinement le cœur industriel oriental des mines de charbon et des usines.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que les forces de Moscou détenaient la quasi-totalité de la province de Lougansk. Et il semble que la Russie occupe désormais environ la moitié de la province de Donetsk, selon des responsables ukrainiens et des analystes militaires.

La Syrie est un allié solide de la Russie, qui a rejoint le conflit syrien en septembre 2015, contribuant à faire pencher la balance du pouvoir en faveur d’Assad.

La brève déclaration du ministère des Affaires étrangères publiée mercredi par l’agence de presse d’État syrienne SANA n’a donné aucun autre détail.

“La République arabe syrienne a décidé de reconnaître l’indépendance et la souveraineté de la République populaire de Lougansk et de la République populaire de Donetsk”, indique le communiqué, citant un responsable anonyme.

Il a ajouté que des contacts sont en cours avec les deux régions “pour renforcer les relations, y compris l’établissement de relations diplomatiques”.

Après avoir abandonné sa tentative ratée de prendre d’assaut la capitale ukrainienne de Kyiv il y a deux mois, la Russie a déclaré que la prise de tout le Donbass était son objectif principal. Les séparatistes soutenus par Moscou combattent les forces gouvernementales ukrainiennes dans le Donbass depuis 2014, et la région a subi le plus gros de l’assaut russe ces dernières semaines.

The Associated Press