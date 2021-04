L’UNICEF, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’alliance du vaccin GAVI ont noté que l’arrivée du vaccin était « Critique et opportun » et permettrait aux agents de santé de «Continuer à fournir des services vitaux dans un système de santé déjà épuisé à la suite de la guerre qui a duré une décennie.»

Outre les 200 000 vaccins livrés à Damas, 53 800 doses ont été administrées à la région du nord-ouest du pays, tenue par les rebelles, qui continue d’être témoin de conflits armés et de déplacements.

Les organisations impliquées ont reconnu que l’administration des vaccins posera des problèmes dans cette région ravagée par la guerre. L’OMS a noté que «L’instabilité de la situation sécuritaire sur le terrain» constitue une menace, mais s’est engagé à administrer les vaccins après avoir utilisé l’Outil d’évaluation de l’état de préparation à l’introduction des vaccins (VIRAT), qui permet une feuille de route qui englobe les complications.

Akjemal Magtymova, chef de la mission de l’OMS en Syrie, a déclaré aux responsables de la santé syriens et aux partenaires de l’ONU que l’ONU espère que 20% de la population syrienne sera vaccinée d’ici la fin de l’année.

LIRE LA SUITE: La maladie de la coagulation sanguine PVT 30 fois plus fréquente chez Moderna, recevant Pfizer Covid-19 que AstraZeneca – Chercheurs d’Oxford

À l’heure actuelle, la Syrie a administré au moins 2 500 doses de vaccins Covid-19. Le nouvel envoi permettra davantage de vaccinations dans le pays, qui a vu 1 400 personnes décéder à cause du virus.

Le programme COVAX a l’intention de fournir des vaccins Covid-19 dans des pays du monde entier. Jusqu’à présent, COVAX a expédié plus de 40,5 millions de vaccins à 118 participants.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!