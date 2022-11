La Syrie reçoit des vaccins contre le choléra avant la campagne de vaccination

DAMAS, Syrie (AP) – La Syrie a reçu deux millions de doses de vaccins contre le choléra, les premières à atteindre le pays au cours d’une épidémie de plusieurs mois, a annoncé mercredi le ministère de la Santé du pays.

Le pays déchiré par la guerre souffre d’une épidémie de choléra depuis septembre et a du mal à la contenir en raison de ses infrastructures d’eau et de santé dévastées. Le ministère syrien de la Santé a documenté 1 556 cas et 49 décès depuis lors.

Le ministère de la Santé du pays et les Nations Unies pensent que la source de l’épidémie est liée aux personnes qui boivent de l’eau insalubre de l’Euphrate et utilisent de l’eau contaminée pour irriguer les cultures, entraînant une contamination des aliments.

Le ministère syrien de la Santé a déclaré que les vaccins provenaient de l’agence des Nations Unies pour l’enfance UNICEF et de l’organisation internationale Gavi, l’Alliance du vaccin. Il a annoncé une campagne de vaccination de deux semaines à partir de décembre dans les zones les plus touchées par la maladie dans la campagne d’Alep, Deir Ezzor, Hasakah et Raqqa.

L’annonce de Damas intervient à un moment où la production de vaccins contre le choléra n’a pas répondu à la demande croissante, alors que l’infection bactérienne augmente à l’échelle mondiale en raison des conflits, de la pauvreté et du changement climatique.

L’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies a annoncé en octobre la suspension temporaire d’une stratégie de vaccination contre le choléra à deux doses pour cette raison, et les responsables ont depuis administré des doses uniques pour bénéficier à plus de personnes à court terme.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, une infection par le choléra est causée par la consommation d’aliments ou d’eau infectés par la bactérie Vibrio cholerae. Bien que la plupart des cas soient légers à modérés, le fait de ne pas traiter la maladie peut entraîner la mort.

L’épidémie de choléra en Syrie a traversé les lignes de front et les frontières du nord-ouest de la Syrie, tenue par les rebelles, ainsi que du Liban et de l’Irak voisins – tous des endroits avec des infrastructures d’eau paralysées, des troubles économiques et d’importantes populations de réfugiés. Le Liban a annoncé en octobre son premier cas de choléra en près de 30 ans.

Mercredi, le Liban avait enregistré 4 455 cas et 20 décès dus à la maladie. Depuis le lancement d’une campagne de vaccination au début du mois, le Liban a administré plus de 400 000 doses de vaccin.

Albert Aji, Associated Press