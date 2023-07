La Syrie prétend avoir abattu une frappe de missiles israéliens alors que des débris anti-aériens atterrissent dans une ville israélienne

La Syrie affirme qu’elle s’est défendue contre une attaque de missiles à grande échelle d’Israël dimanche, après que des débris d’un missile anti-aérien syrien ont atterri dans une ville israélienne.

Les Forces de défense israéliennes affirment qu’aucun de leurs avions n’a été endommagé lors de l’échange et que les débris n’ont fait aucun blessé. Les responsables syriens affirment avoir abattu la plupart des missiles israéliens avant qu’ils n’atteignent leur cible près de la ville de Homs, au nord de la capitale libanaise Beyrouth.

L’armée israélienne a déclaré que la frappe visait des batteries de défense aérienne en Syrie dans le cadre d’une longue campagne de frappes contre les forces alliées de l’Iran dans le pays.

ministre de la Défense d’Israël , Yoav Gallant, a annoncé que Tsahal a plus que doublé le taux de frappes en Syrie depuis qu’il a pris ses fonctions l’année dernière.

Les responsables israéliens ont reconnu avoir effectué des centaines de frappes sur Cibles iraniennes en Syrie voisine – où l’Iran a envoyé des conseillers et des forces pour aider le président Bashar Assad dans une guerre civile de 12 ans. Mais les responsables ont donné peu de détails au fil des ans et commentent rarement des opérations spécifiques.

« L’Iran vise à étendre sa portée à l’océan Indien, à la mer Rouge et même aux rives de la Méditerranée », a averti Gallant en mai. « Il s’agit d’un plan structuré conçu pour menacer les routes commerciales et aériennes – tant militaires que civiles – et pour créer une menace permanente dans l’arène maritime. »

Les forces soutenues par l’Iran en Syrie ont attaqué les forces américaines et alliées en Syrie au cours de l’année écoulée. Des attaques intermittentes de roquettes et de drones explosifs ont frappé une base américaine près du champ pétrolifère d’Al-Omar.

Les États-Unis ont actuellement environ 900 soldats stationnés en Syrie et effectuent leurs propres frappes de missiles contre des cibles alliées à l’Iran.

Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.