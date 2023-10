La Syrie pleure des dizaines de personnes tuées dans l’attaque d’un drone à Homs | Actualités sur les frappes de drones

Les Syriens ont commencé à enterrer les dizaines de personnes tuées dans une attaque de drone à grande échelle contre une académie militaire de la ville occidentale de Homs.

Vendredi, des cercueils drapés de drapeaux syriens bordaient les rues devant l’hôpital militaire de Homs tandis qu’un orchestre militaire jouait une musique sombre et que les soldats saluaient.

Jeudi, plusieurs drones ont attaqué une cérémonie de remise des diplômes dans la cour de l’académie, où les familles s’étaient rassemblées avec les nouveaux officiers.

Le ministère syrien de la Santé a déclaré qu’au moins 89 personnes avaient été tuées, dont 31 femmes et cinq enfants. L’Observatoire syrien des droits de l’homme, qui surveille le conflit syrien, estime le bilan à plus de 120 personnes. La Syrie a décrété trois jours de deuil national.

Aucune responsabilité n’a été revendiquée pour l’attaque, et les ministères syriens de la Défense et des Affaires étrangères et des expatriés ont imputé la responsabilité de ce qu’ils ont décrit comme des groupes « terroristes », sans fournir de détails. Ils ont promis de répondre « de toutes leurs forces ».

Tout au long de la nuit et jusqu’au petit matin de vendredi, les troupes gouvernementales syriennes ont tiré des obus d’artillerie sur les territoires contrôlés par les rebelles dans les provinces d’Idlib et d’Alep, dans le nord du pays, selon l’observatoire et le groupe de défense civile connu sous le nom de Casques blancs, qui opère dans l’opposition. -zones détenues.

L’attaque de jeudi constitue une utilisation sans précédent de drones contre les forces gouvernementales dans cette guerre qui a débuté avec les manifestations contre le président Bachar al-Assad en 2011 et s’est transformée en un conflit qui a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé des millions de personnes.

Zeina Khodr, d’Al Jazeera, qui a fait de nombreux reportages sur la Syrie, a déclaré que l’attaque représentait « une faille majeure dans la sécurité, un coup porté au régime syrien ».

« Cela fait des années que les forces du président syrien Bachar al-Assad n’ont pas été ciblées dans une telle opération au cœur du territoire contrôlé par le gouvernement », a-t-elle déclaré.

« Il semble que le régime syrien blâme l’opposition car quelques instants seulement après cette attaque, ses avions ont commencé à cibler des zones résidentielles dans les enclaves contrôlées par l’opposition dans le nord-ouest du pays », a-t-elle ajouté.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a « exprimé sa profonde préoccupation » face à l’attaque de drone à Homs ainsi qu’aux « informations faisant état de bombardements en représailles » dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric.

Pendant ce temps, le président russe et allié du gouvernement syrien, Vladimir Poutine, a adressé ses condoléances à al-Assad, a rapporté vendredi la chaîne libanaise Al-Manar.