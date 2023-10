La Syrie pleure des dizaines de morts dans une attaque de drone contre une académie militaire

La Syrie a organisé vendredi les funérailles des dizaines de personnes tuées la veille dans une attaque de drone lors d’une cérémonie de remise des diplômes dans une académie militaire de la région de Homs, l’une des frappes les plus sanglantes contre l’armée depuis plus de 12 ans de guerre civile.

Plusieurs drones armés ont frappé jeudi la cour de l’Académie militaire de Homs où les familles étaient rassemblées avec les nouveaux officiers, quelques minutes après le départ du ministre de la Défense Ali Mahmoud Abbas. La Syrie a déclaré trois jours de deuil.

Il n’y a eu aucune revendication de responsabilité pour l’attaque. Les ministères syriens de la Défense et des Affaires étrangères ont imputé la responsabilité à ce qu’ils ont qualifié de groupes terroristes, sans plus de précision, et se sont engagés à répondre « avec toute la force ».

Vendredi matin, des cercueils transportant les victimes et drapés du drapeau syrien ont été expédiés depuis l’hôpital militaire de Homs. Un orchestre militaire jouait sombrement et les troupes alignées saluaient. Sur place, Abbas a déclaré que le sang versé était « précieux ».

Les soldats disposent des cercueils lors des funérailles à Homs vendredi. Louaï Béchara / AFP – Getty Images

Le ministère syrien de la Santé a déclaré que 89 personnes avaient été tuées, dont 31 femmes et cinq enfants. L’Observatoire syrien des droits de l’homme, qui rend compte du conflit syrien, estime le bilan à plus de 120 personnes.

Toute la nuit et tôt vendredi matin, les troupes gouvernementales syriennes ont tiré des obus d’artillerie sur les territoires contrôlés par les rebelles dans les provinces d’Idlib et d’Alep, dans le nord du pays, selon l’OSDH et le groupe de défense civile connu sous le nom de Casques blancs, qui opère dans l’opposition. -zones détenues.

Au moins 12 civils ont été tués dans ce bombardement, selon l’OSDH. Les autorités ont annulé les prières collectives du vendredi, craignant que les mosquées ne soient attaquées.

Des proches pleurent lors des funérailles vendredi à Homs, contrôle du gouvernement. Louaï Béchara / AFP – Getty Images

L’attaque de jeudi constitue une utilisation sans précédent de drones contre les forces gouvernementales dans cette guerre qui a débuté avec les manifestations contre le président Bachar al-Assad en 2011 et s’est transformée en un conflit qui a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé des millions de personnes.

En juin, un drone a attaqué Qardaha, la ville natale d’Assad, dans la province de Lattaquié. Mais l’attaque de jeudi impliquant un essaim de drones a représenté l’utilisation de cette arme la plus meurtrière et la plus coordonnée jamais menée contre le camp gouvernemental.

Assad a largement bénéficié du soutien militaire de la Russie, de l’Iran et des milices soutenues par Téhéran pendant la guerre, après que l’armée syrienne ait été secouée par des défections au début du conflit. La Russie a contribué aux efforts visant à renforcer l’armée syrienne.