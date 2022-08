La Syrie nie détenir Austin Tice après la demande de libération de Biden

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BEYROUTH – La Syrie a démenti mercredi détenir le journaliste américain porté disparu Austin Tice, enlevé en Syrie il y a dix ans au plus fort de la guerre civile qui a déchiré le pays. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a répondu la semaine dernière à l’affirmation du président Biden selon laquelle Tice serait détenu par le gouvernement syrien, la qualifiant d'”accusations non fondées contre le gouvernement syrien d’enlèvement ou d’arrestation de citoyens américains, parmi lesquels Austin Tice, un militaire aux États-Unis”. Armée.” Il a ajouté que Tice et d’autres étaient entrés illégalement.

“La Syrie souligne que tout dialogue ou communication officiel avec le gouvernement américain ne sera public et basé sur la règle de la souveraineté, de l’indépendance et de l’unité de la terre de la République arabe syrienne”, indique le communiqué.

Biden dit que les États-Unis savent que la Syrie a détenu Austin Tice et demande à nouveau la libération du journaliste

Il a également imputé la faute au gouvernement américain, affirmant qu’il avait enfreint la convention de Vienne sur les relations diplomatiques lorsqu’il “a encouragé des dizaines de citoyens américains à se rendre en Syrie et à entrer sur ses terres illégalement et sans l’autorisation de son gouvernement, par des passages frontaliers non officiels ou en se faufilant dans des zones contrôlées par des groupes armés terroristes ».

Tice a été enlevé à Damas le 14 août 2012, quelques jours seulement après son 31e anniversaire. Il a servi dans le US Marine Corps et est devenu plus tard journaliste couvrant la Syrie, notamment pour le Washington Post et est l’un des otages américains les plus longtemps détenus.

“Nous savons avec certitude qu’il a été détenu par le régime syrien”, a déclaré Biden dans un communiqué le 10 août. “Nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement syrien de travailler avec nous afin que nous puissions ramener Austin à la maison.”

10 ans après l’enlèvement d’Austin Tice en Syrie, ses parents se battent toujours pour lui

Début mai, Biden a rencontré les parents de Tice, Marc et Debra, et a promis de travailler pour obtenir sa libération.

“La famille Tice mérite des réponses, et plus important encore, elle mérite d’être rapidement réunie avec Austin”, a déclaré Biden. “Nous sommes aux côtés des nombreux proches d’Austin, et nous n’aurons pas de repos tant que nous n’aurons pas ramené Austin à la maison. Dix ans, c’est beaucoup, beaucoup trop long. Il en va de même pour chaque jour supplémentaire.

Tice a été vu pour la dernière fois dans un vidéo posté sur YouTube peu après sa disparition le montrant les yeux bandés et conduit à travers un terrain accidenté par des hommes armés en robes blanches.

Tice a servi comme Marine en Irak et en Afghanistan, puis a obtenu son diplôme de l’école du service extérieur de l’Université de Georgetown. Il a fréquenté la faculté de droit jusqu’en 2012, date à laquelle il a décidé de couvrir la Syrie en tant que journaliste indépendant.