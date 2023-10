La Syrie ne se présente pas au procès pour torture intenté par le Canada et les Pays-Bas

La Syrie a boycotté mardi une audience devant le plus haut tribunal des Nations Unies au cours de laquelle les Pays-Bas et le Canada ont accusé Damas de mener depuis des années une campagne de torture « institutionnalisée » contre son propre peuple.

L’audience était centrée sur une demande préliminaire des Pays-Bas et du Canada visant à ce que la Cour impose des ordonnances – connues sous le nom de mesures provisoires – à la Syrie pour qu’elle mette immédiatement fin à la torture afin de protéger les victimes potentielles, tandis que leur affaire accusant Damas d’avoir violé la convention sur la torture est portée devant la Cour internationale de Justice. .

« Chaque jour compte », a déclaré l’avocat du gouvernement néerlandais René Lefeber.

« La pratique persistante et récurrente de la torture en Syrie ne fait que souligner la nécessité urgente pour le tribunal d’indiquer des mesures provisoires en cas de menace à la vie et à l’intégrité physique et psychologique », a déclaré Lefeber.

Conflit civil

Le Canada et les Pays-Bas accusent l’administration du président syrien Bachar al-Assad d’avoir violé la Convention des Nations Unies contre la torture et soutiennent que le mécanisme de résolution des conflits de la convention donne au tribunal de La Haye compétence pour entendre l’affaire.

Le conflit syrien a commencé avec des manifestations pacifiques contre le gouvernement d’Assad en mars 2011, mais s’est rapidement transformé en une véritable guerre civile après la répression brutale du gouvernement contre les manifestants. Le vent a tourné en faveur d’Assad contre les groupes rebelles en 2015, lorsque la Russie a fourni un soutien militaire clé à la Syrie, ainsi qu’à l’Iran et au groupe militant libanais Hezbollah.

Une manifestante devant la Cour internationale de Justice tient mardi des photos de personnes qui, selon elle, ont disparu en Syrie. (Peter Dejong/Associated Press)

L’avocate du gouvernement canadien, Teresa Crockett, a souligné l’urgence de la demande, affirmant que « la Syrie a systématiquement commis des actes de torture et soumis sa population à d’autres mauvais traitements à grande échelle. Depuis 2011, des dizaines de milliers de personnes sont mortes alors qu’elles étaient détenues en Syrie. »

« Si rien n’est fait, la Syrie poursuivra ses violations », a-t-elle ajouté.

Alors que le procès s’ouvrait dans la Grande Salle de Justice du tribunal, les 15 juges se trouvaient face à une rangée de sièges blancs vides réservés à la délégation syrienne.

« La Cour regrette la non-comparution de la République arabe syrienne », a déclaré la présidente de la Cour, Joan E. Donoghue.

Le chef de l’équipe juridique canadienne, Alan Kessel, a déclaré aux juges que « la décision de la Syrie de ne pas participer à la procédure d’aujourd’hui ne la met pas à l’abri des directives de la Cour ».

« Nous avons donné à la Syrie l’opportunité d’être ici aujourd’hui. Ils ont malheureusement choisi de s’absenter », a déclaré Kessel aux journalistes à l’extérieur du tribunal. « Cela ne veut pas dire que le monde est absent. »

Le Canada et les Pays-Bas « estiment que le gouvernement Assad doit réagir et mettre fin à la torture qui sévit dans ce pays », a-t-il ajouté.

Un groupe de Syriens s’est rassemblé devant le tribunal avant l’audience, brandissant des photos de personnes qu’ils prétendent être victimes de torture et de disparition forcée, et brandissant des banderoles arborant le texte « Mettez fin à la torture maintenant ! » et « Où sont-ils. »

Frères perdus

Parmi eux se trouvait Yasmen Almashan, 43 ans, qui a déclaré avoir perdu cinq frères en Syrie.

« Nous avons simplement demandé la liberté », a-t-elle déclaré. « Le régime d’Assad est criminel. Ce procès apportera peut-être un peu de justice.

Dans un dossier écrit déposé auprès du tribunal en juin, les Pays-Bas et le Canada ont déclaré que la torture en Syrie comprend « des passages à tabac et des coups de fouet sévères, notamment à coups de poings, de câbles électriques, de bâtons en métal et en bois, de chaînes et de crosses de fusil ; administrer des décharges électriques ; parties du corps brûlantes; arracher les ongles et les dents; simulacres d’exécutions; et des noyades simulées.

Lefeber a souligné une autre méthode de torture connue sous le nom de « dulab », dans laquelle une victime est enfoncée dans un pneu de voiture et battue, parfois pendant des heures. Il a également souligné le recours à la violence sexuelle et sexiste comme instrument de torture visant les femmes, les filles, les hommes et les garçons.

REGARDER | Canadien détenu en Syrie : La mère d’un Canadien détenu en Syrie demande pourquoi d’autres « reçoivent la justice qui est refusée à mon fils » Vidéo en vedetteSally Lane est la mère de Jack Letts, emprisonné en Syrie depuis plus de quatre ans après avoir prétendument rejoint l’Etat islamique. Elle demande pourquoi d’autres personnes sont rapatriées, notamment un groupe de Canadiennes ramenées au pays plus tôt cette année. « Pour quelle raison, parce qu’il est un homme ? » demanda Lane. ‘Le [Charter of Rights] c’est pour tout le monde, ce n’est pas seulement pour les enfants, ce n’est pas seulement pour les femmes. C’est pour tout le monde.

Possibilité d’examen minutieux

Balkees Jarrah, directeur adjoint de la justice internationale à Human Rights Watch, a déclaré que cette affaire « offre une opportunité importante d’examiner la torture odieuse et odieuse infligée à d’innombrables civils par la Syrie depuis longtemps ».

Lefeber a déclaré que « la nature institutionnalisée » de la torture en Syrie ressortait clairement du nombre de victimes et de « la cohérence frappante des méthodes de torture » dans toute la Syrie.

« Compte tenu des pratiques récurrentes de torture et d’autres mauvais traitements à l’échelle du pays, il ne fait aucun doute que cette pratique s’étend aux plus hauts niveaux du gouvernement syrien. »

Les ordonnances du tribunal sont juridiquement contraignantes, mais ne sont pas toujours respectées par les pays impliqués dans la procédure. L’année dernière, les juges ont rendu une ordonnance similaire dans une autre affaire appelant Moscou à cesser les hostilités en Ukraine.