Le « partenariat stratégique » entre Damas et Pékin est bon pour le monde – et embarrassant pour l’Occident

Le président syrien Bashar Assad est arrivé jeudi dernier à Hangzhou en Chine, sa première visite dans le géant d’Asie de l’Est depuis 2004. Ses entretiens avec son homologue chinois Xi Jinping ont abouti à l’annonce d’un « partenariat stratégique » entre les deux pays.

Compte tenu de l’apaisement actuel du conflit qui ravage son pays depuis 12 ans et du retour de la Syrie sur la scène internationale via les institutions multilatérales régionales, les médias internationaux ont présenté sa visite comme une tentative de mettre fin à l’isolement diplomatique de Damas. Certains commentateurs occidentaux ont également dénoncé ce qu’ils appellent la « normalisation » du président syrien, qu’ils considèrent comme un criminel de guerre.

Malgré les représentations péjoratives, la visite d’Assad est objectivement une victoire pour quiconque souhaite voir une Asie occidentale stable et sûre. Cela correspond également aux souhaits des autres pays de la région. Par exemple, l’Arabie saoudite avait invité la Syrie à son premier sommet de la Ligue arabe depuis le début du conflit syrien, ce qui marquait un tournant dans la reconnaissance internationale de Damas. Cela a été rapidement suivi par l’invitation des Émirats arabes unis à la Syrie au sommet sur le climat COP28 à la fin de cette année.

Il s’agit d’une situation extrêmement embarrassante pour les gouvernements occidentaux, principalement les États-Unis, qui se ferment de fait à l’extérieur de l’Asie occidentale en raison de leurs propres politiques arriérées. Ces mêmes gouvernements avaient misé sur le renversement du gouvernement d’Assad en sollicitant l’aide des États de la région et en exploitant les divisions sectaires. Par exemple, les États-Unis ont utilisé les États du Golfe à majorité sunnite pour intervenir dans le conflit dans le cadre d’une guerre par procuration contre l’Iran, un pays majoritairement chiite.

Malgré l’enthousiasme de ces pays à suivre la ligne américaine, la réalité sur le terrain a changé. L’éviction rapide d’Assad ne s’est pas manifestée et la Syrie est devenue un point chaud du terrorisme, alors que l’État islamique (EI, anciennement ISIS) a conquis la majeure partie du territoire du pays à l’apogée de son califat dans la région du Levant.















En 2015, la Russie est intervenue, luttant contre l’EI et d’autres forces mandatées par les États-Unis et aidant à soutenir le gouvernement chancelant d’Assad. Sans ce soutien crucial, il est certain que le gouvernement syrien serait tombé et que le pays serait devenu une plaque tournante du terrorisme international. Moscou a pris la bonne décision, stratégiquement et moralement, en écoutant les appels de la Syrie.

Au contraire, les États-Unis ont violé la souveraineté de la Syrie et le droit international en bombardant et en occupant illégalement le pays, essentiellement pour nettoyer ses propres dégâts. Alors qu’il était en pleine opération de changement de régime contre Assad, il a lancé une mission simultanée pour attaquer l’État islamique. En raison de la contradiction inhérente entre les objectifs – l’un mené par la CIA et l’autre par le Pentagone – le résultat a été que deux forces mandataires soutenues par les États-Unis, les soi-disant « rebelles modérés » contre Assad et les forces kurdes locales, se sont battues. dans certains cas. (Ce fait embarrassant m’a été confirmé à l’époque par le député américain Thomas Massie (R – Kentucky) et rapporté plus tard par la presse américaine.)

À la fin de ce cauchemar, les pays d’Asie occidentale ont compris que le mur était clair : Assad resterait, et l’alternative à lui aurait été bien pire. La situation est également similaire à celle du Yémen, où cette guerre s’est transformée en un conflit régional et sectaire plus vaste sans issue claire en vue. Mais, grâce à la normalisation des relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, Riyad a annoncé la fin de son intervention au Yémen, mettant ainsi fin à la guerre. C’était une situation gagnant-gagnant pour tout le monde, tout comme la réintégration de la Syrie dans son voisinage – et dans le monde.

Seuls les pays occidentaux sont incapables de lire ce qui se passe et de constater que leur plan classique de changement de régime en Syrie a échoué. Là où ils n’ont pas réussi à renverser Assad sur le champ de bataille, ils expriment plutôt leur ressentiment envers le peuple syrien au moyen de sanctions draconiennes et en écartant Damas des forums multilatéraux. Ces actions sont fondamentalement contraires aux principes du droit international et de la diplomatie ordinaire et ne font que ternir la position de l’Occident en Asie occidentale.

Le monde comprend que la ferme opposition de l’Occident à Assad n’a rien à voir avec ses prétendues violations des droits de l’homme ou son gouvernement autocratique. Nous le savons parce que le gouvernement d’Assad était un partenaire clé des États-Unis au début de la guerre contre le terrorisme. En outre, une étude de The Intercept publiée le 11 mai a révélé que les États-Unis vendaient des armes à au moins 57 % de la population mondiale. « autocratique » pays en 2022, ce qui indique que Washington n’est clairement pas opposé à de telles tendances politiques si elles sont rentables et servent ses intérêts.















D’un autre côté, avec l’annonce d’un « partenariat stratégique » entre Pékin et Damas, la Chine s’est désormais engagée à consacrer des ressources pour faciliter la reprise économique de la Syrie, alors qu’elle se remet d’une décennie de guerre totale. Après avoir enduré un tel traumatisme, le peuple syrien mérite d’être à nouveau accueilli dans la communauté internationale, de bénéficier du développement humain et de participer aux activités multilatérales et internationales.

Que l’Occident puisse l’accepter ou non, le gouvernement syrien actuel est reconnu par l’ONU. Cela pourrait être un élément clé de l’ambitieuse Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI), dont ce pays d’Asie occidentale fait déjà partie, et aider Damas à développer ses infrastructures d’après-guerre serait mutuellement bénéfique pour les deux pays.

Les critiques à Moscou pourraient se demander si la Russie devrait être à l’aise avec l’idée de permettre à la Chine de s’immiscer dans sa sphère d’influence ? L’inquiétude implicite serait erronée. Ces deux puissances émergentes ont leurs propres forces et faiblesses et la situation en Syrie leur a fourni un excellent modèle pour s’appuyer sur leurs forces et éviter leurs faiblesses.

La Russie était dans une position privilégiée pour déployer une force militaire en Syrie ; La Chine ne l’était pas. La Chine a la capacité de reconstruire les infrastructures délabrées de la Syrie ; Ce n’est pas le cas de la Russie. Ces deux ingrédients sont nécessaires pour sauver la Syrie, et aucune des deux puissances ne peut réellement les fournir. En outre, Moscou et Pékin ont fondé leur partenariat principalement sur le rejet de l’unilatéralisme. Injecter la notion de sphères d’influence dans ce débat, au moins dans la mesure où les grandes puissances peuvent revendiquer exclusivement des régions entières, pourrait éroder les fondations et, par conséquent, les relations si importantes entre ces pays. (Il convient de noter que la Chine rejette catégoriquement, du moins formellement, l’idée de sphères d’influence).

L’année dernière, j’ai décrit l’inclusion de la Syrie dans la BRI, qui a suivi des années après l’intervention militaire réussie de Moscou, comme un « un-deux coup de poing » de Russie et de Chine qui « marque la fin de l’aventurisme américain » en Asie occidentale. C’était peut-être prématuré ; cependant, le partenariat stratégique Syrie-Chine constitue certainement un coup fatal pour l’impérialisme américain. Il faut espérer que si les pays indépendants sont la cible d’un changement de régime à l’avenir, ces deux puissances émergentes pourront répéter le modèle syrien pour défendre le principe de souveraineté, faire respecter le droit international et vaincre l’unilatéralisme.