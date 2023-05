La Syrie et l’Arabie saoudite rouvrent leurs ambassades

Cette décision intervient quelques jours seulement après la réintégration de Damas dans la Ligue arabe, après une suspension de dix ans

La Syrie et l’Arabie saoudite ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques près de 10 ans après avoir rompu leurs relations, ont annoncé les deux pays, marquant un nouveau rapprochement entre d’anciens ennemis après que Riyad et Téhéran aient également rétabli la diplomatie dans le cadre d’un accord négocié par Pékin.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a confirmé la décision dans un communiqué mardi, affirmant que la diplomatie renouvelée renforcerait « Des relations bilatérales entre pays arabes au service de l’action arabe commune.

« Sur la base des liens profonds et de l’affiliation commune des peuples de la République arabe syrienne et du Royaume d’Arabie saoudite, et de l’incarnation des aspirations des peuples des deux pays… La République arabe syrienne a décidé de reprendre le travail de sa diplomatie mission au Royaume d’Arabie saoudite », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a publié mardi un avis similaire, soulignant « les liens de fraternité qui unissent les peuples du Royaume d’Arabie saoudite et de la République arabe syrienne ». Bien qu’aucun des deux pays n’ait précisé quand ils rouvriraient leurs ambassades respectives, le royaume a ajouté que cette décision serait « renforcer la sécurité et la stabilité dans la région ».

Riyad a initialement rompu ses relations avec Damas en 2012, peu de temps après le début de la guerre syrienne, au cours de laquelle l’Arabie saoudite a fourni des millions de dollars d’armes et d’équipements aux factions rebelles djihadistes cherchant à renverser le président syrien Bachar al-Assad. Les responsables saoudiens ont été parmi les premiers à condamner la gestion par Assad des manifestations anti-gouvernementales à l’époque, fermant plus tard l’ambassade saoudienne en Syrie et expulsant l’ambassadeur syrien.

Cependant, à la suite d’un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et l’Iran négocié par la Chine en mars, la région a connu de nouveaux efforts pour rétablir les liens entre les anciens adversaires, les Émirats arabes unis exprimant également leur volonté d’améliorer leurs relations avec la Syrie. Téhéran et Riyad ont également pris des mesures pour mettre fin au conflit au Yémen, qui fait rage depuis 2015 et a eu un impact dévastateur sur les civils yéménites.

Dimanche, les 22 membres de la Ligue arabe ont accepté de lever la suspension de 12 ans de la Syrie de l’organisation, un pas de plus vers la réconciliation. Cette décision fait suite à une réunion de haut niveau à Amman entre la Syrie, l’Arabie saoudite, la Jordanie, l’Égypte et l’Iraq, au cours de laquelle toutes les parties sont convenues d’améliorer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et se sont engagées à « Soutenir la Syrie et ses institutions pour établir le contrôle sur l’ensemble de son territoire et imposer l’État de droit.