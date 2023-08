La Syrie donne le feu vert à l’ONU pour maintenir ouverts à l’aide deux points de passage entre la Turquie et le nord-ouest tenu par les rebelles

NATIONS UNIES – La Syrie a accepté de maintenir ouverts deux points de passage entre la Turquie et son nord-ouest tenu par les rebelles pour l’acheminement de l’aide pendant encore trois mois, ont annoncé mardi les Nations Unies.

L’ONU « se félicite vivement » de la décision du gouvernement syrien de maintenir les points de passage frontaliers de Bab al-Salameh et d’al-Rai ouverts jusqu’au 13 novembre, a déclaré le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq.

Mais le point de passage le plus pratique vers la région, Bab al-Hawa, reste fermé, bien que Haq ait déclaré que les Nations Unies sont en pourparlers avec le gouvernement syrien et restent prêtes à le rouvrir si les «obstacles» peuvent être surmontés. « Nous espérons pouvoir le faire », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a adopté aucune des deux résolutions rivales le 11 juillet pour autoriser de nouvelles livraisons via le poste frontière de Bab al-Hawa, qui avait été utilisé pour acheminer 85% de l’aide à la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.

Il abrite environ 4,1 millions de personnes, dont beaucoup ont été chassées de chez elles pendant la guerre civile de 12 ans, qui a tué près d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions. Des centaines de milliers de personnes à Idlib vivent dans des camps de tentes et comptaient sur l’aide qui passait par le poste frontière de Bab al-Hawa.

Le président syrien Bashar Assad a ouvert les deux points de passage supplémentaires depuis la Turquie à Bab al-Salameh et al-Rai pour augmenter le flux d’aide aux victimes du tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 qui a ravagé le nord-ouest de la Syrie et le sud de la Turquie le 8 février. Il a prolongé leur opération pendant trois mois en mai jusqu’au 13 août.

Haq a déclaré que le gouvernement syrien avait informé dimanche le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, dans une lettre, qu’il autoriserait l’ONU à continuer d’utiliser les deux points de passage jusqu’au 13 novembre.

La Syrie a posé des conditions pour le renouvellement des livraisons via Bab al-Hawa, ce que le bureau humanitaire de l’ONU a largement rejeté.

La Syrie a insisté sur le fait que les livraisons d’aide devaient être effectuées « en pleine coopération et coordination avec le gouvernement », que l’ONU ne communiquerait pas avec les « organisations terroristes » et leurs affiliés, et que le Comité international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge arabe syrien fonctionneraient opérations d’aide.

L’ONU a répondu que l’interdiction de communiquer avec des groupes considérés comme « terroristes » par le gouvernement syrien empêcherait l’ONU et les organisations partenaires de s’engager « avec les parties étatiques et non étatiques concernées comme nécessaire sur le plan opérationnel pour mener des opérations humanitaires sûres et sans entrave ».

Stipuler que les livraisons d’aide doivent être supervisées par la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge n’est « ni compatible avec l’indépendance des Nations Unies ni pratique », puisque ces organisations « ne sont pas présentes dans le nord-ouest de la Syrie », a-t-il déclaré dans une lettre.

La lettre notait également que la demande du gouvernement syrien selon laquelle les livraisons d’aide devraient être effectuées en « pleine coopération et coordination » avec Damas nécessite un « examen ».

Telles semblent être les questions qui, selon Haq, sont actuellement en cours de discussion avec le gouvernement syrien.