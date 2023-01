La Syrie dit qu’une frappe aérienne israélienne a fermé l’aéroport de Damas, tuant 2 soldats et en blessant 2 autres

L’armée syrienne a déclaré qu’Israël avait tiré des missiles sur l’aéroport international de Damas, ajoutant qu’il avait temporairement mis l’aéroport hors service, tué deux soldats et blessé deux autres.

L’attaque, qui s’est produite peu après minuit dimanche, était la deuxième en sept mois à mettre hors service l’aéroport international de Damas. Il a causé des dégâts matériels dans une zone voisine, a indiqué l’armée, sans donner plus de détails.

Le ministère syrien des Transports a déclaré que les travaux de réparation des dégâts avaient commencé immédiatement et que plus tard lundi, certains vols avaient repris tandis que les travaux se poursuivaient dans d’autres parties de l’aéroport.

Un observateur de guerre de l’opposition a signalé que les frappes israéliennes avaient frappé l’aéroport ainsi qu’un dépôt d’armes près de l’installation au sud de Damas. L’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé en Grande-Bretagne, a déclaré que quatre personnes avaient été tuées dans la frappe tandis que le gouvernement syrien a signalé que deux avaient été tuées.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui revenu au pouvoir la semaine dernière, a promis à plusieurs reprises de repousser les ambitions nucléaires et stratégiques de l’Iran dans la région, qui impliquent souvent l’implication par procuration de la Syrie.

“Près d’une décennie s’est écoulée depuis qu’Israël a lancé sa “campagne entre les deux guerres” en Syrie, dont le rythme des frappes aériennes – selon le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Aviv Kohavi – est passé d’une fois tous les quatre mois au début à une fois. par semaine aujourd’hui”, a déclaré Mark Dubowitz, directeur général de la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

« Les aéroports syriens sont de plus en plus ciblés, ce qui reflète leur utilisation croissante par l’Iran pour décharger des armes avancées destinées aux groupes terroristes à la frontière d’Israël et au Hezbollah au Liban. Le fait que l’aéroport international de Damas semble avoir repris certaines opérations dans les huit heures suivant la grève de lundi est un témoigne de la précision israélienne dans l’exécution de la frappe.”

Israël n’a pas confirmé publiquement la frappe, mais Netanyahu s’est exprimé lors d’une réunion du cabinet mardi et a réaffirmé son opposition à un accord nucléaire avec l’Iran qui semble être au point mort ces derniers mois.

“Nous travaillerons ouvertement, en position de force, sur la scène internationale contre un retour à l’accord sur le nucléaire”, a déclaré Netanyahu. “Non seulement lors de discussions avec des dirigeants à huis clos, mais fortement et ouvertement dans la sphère de l’opinion mondiale, qui est désormais consciente des véritables dangers posés par l’Iran – le régime iranien qui tue des citoyens innocents à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran.”

Netanyahu a averti que les partisans d’un retour à un accord nucléaire avec l’Iran pourraient tenter de le ressusciter à l’avenir et qu’il y a une “possibilité” qu’il n’ait “pas encore définitivement disparu de l’agenda”.

“Par conséquent, nous ferons tout pour empêcher le retour à ce mauvais accord, qui conduit à un Iran nucléaire sous les auspices internationaux. Nous prendrons également des mesures vigoureuses pour empêcher l’enracinement militaire iranien en Syrie et ailleurs et nous n’attendrons pas.”

Israël a mené des centaines de frappes sur des cibles à l’intérieur des parties de la Syrie contrôlées par le gouvernement ces dernières années, mais reconnaît ou discute rarement de telles opérations.

Israël a cependant reconnu qu’il visait des bases de groupes militants alliés à l’Iran, comme le Hezbollah libanais, qui a envoyé des milliers de combattants pour soutenir les forces du président syrien Bashar Assad.

Des milliers de combattants soutenus par l’Iran ont rejoint la guerre civile de 11 ans en Syrie et ont contribué à faire pencher la balance du pouvoir en faveur d’Assad.

Israël affirme qu’une présence iranienne à sa frontière nord est une ligne rouge qui justifie ses frappes contre des installations et des armes à l’intérieur de la Syrie.

L’Associated Press et Yonat Friling de Fox News ont contribué à ce rapport.