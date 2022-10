La Syrie déterre une “rare” mosaïque romaine dans un ancien bastion rebelle

RASTAN, Syrie (AP) – La Syrie a découvert une grande mosaïque intacte qui remonte à l’époque romaine, la décrivant mercredi comme la découverte archéologique la plus importante depuis le début du conflit dans le pays il y a 11 ans.

Les journalistes ont vu la mosaïque dans la ville centrale de Rastan près de Homs, la troisième plus grande ville de Syrie.

La mosaïque, d’une superficie de 120 mètres carrés (environ 1300 pieds carrés), a été trouvée dans un ancien bâtiment que la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie avait fouillé. Des hommes d’affaires libanais et syriens du musée Nabu du pays voisin ont acheté la propriété qui date du IVe siècle et l’ont donnée à l’État syrien. Chaque panneau était rempli de petites pierres colorées de forme carrée mesurant environ un demi-pouce de chaque côté.

Le Dr Humam Saad, directeur associé des fouilles et de la recherche archéologique à la direction, a déclaré que parmi les scènes, la mosaïque montre une représentation rare des anciens guerriers amazoniens dans la mythologie romaine.

“Ce qui est devant nous est une découverte rare à l’échelle mondiale”, a déclaré Saad à l’Associated Press, ajoutant que les images sont “riches en détails” et incluent des scènes de la guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens.

Dans la mythologie grecque et romaine antique, le héros demi-dieu Hercule a tué Hippolyta, reine des Amazones, dans l’un de ses 12 travaux.

La mosaïque représente également Neptune, ancien dieu romain de la mer, et 40 de ses maîtresses.

“Nous ne pouvons pas identifier le type de bâtiment, qu’il s’agisse de bains publics ou autre chose, car nous n’avons pas encore fini de creuser”, a déclaré Saad à l’AP.

Sulaf Fawakherji, une actrice célèbre en Syrie et membre du conseil d’administration du musée Nabu, a déclaré qu’elle espérait pouvoir acheter d’autres bâtiments à Rastan, qui, selon elle, regorge de sites patrimoniaux et d’artefacts à découvrir.

“Il y a d’autres bâtiments, et il est clair que la mosaïque s’étend beaucoup plus large”, a déclaré Fawkherji à l’AP. “Rastan est historiquement une ville importante, et il pourrait s’agir d’une ville patrimoniale très importante pour le tourisme.”

Malgré l’importance historique de Rastan dans le pays, Saad dit qu’il n’y a pas eu d’efforts d’excavation importants dans la ville avant le conflit armé du pays.

“Malheureusement, des groupes armés ont tenté de vendre la mosaïque à un moment donné en 2017 et l’ont répertoriée sur les plateformes de médias sociaux”, a-t-il déclaré.

Des sites du patrimoine syrien ont été pillés et détruits au cours de la dernière décennie de violents conflits en cours.

Parmi les incidents les plus notables, le groupe État islamique a pris Palmyre, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO qui abrite des colonnades de l’époque romaine et des artefacts inestimables vieux de 2 000 ans, et a partiellement détruit un théâtre romain. Pendant ce temps, le gouvernement syrien, à court d’argent, reconstruit lentement le bazar séculaire d’Alep après l’avoir récupéré aux forces armées de l’opposition en 2016.

Rastan était autrefois un bastion majeur de l’opposition et a été un point d’affrontements intenses, avant que le gouvernement syrien ne reprenne la ville en 2018.

Albert Aji, Associated Press