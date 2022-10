La Syrie déterre une “rare” mosaïque romaine dans un ancien bastion rebelle

RASTAN, Syrie – La Syrie a découvert une grande mosaïque intacte datant de l’époque romaine, la décrivant mercredi comme la découverte archéologique la plus importante depuis le début du conflit dans le pays il y a 11 ans.

Les journalistes ont vu la mosaïque dans la ville centrale de Rastan près de Homs, la troisième plus grande ville de Syrie.

La mosaïque, d’une superficie de 120 mètres carrés (environ 1300 pieds carrés), a été trouvée dans un ancien bâtiment que la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie avait fouillé. Des hommes d’affaires libanais et syriens du musée Nabu du pays voisin ont acheté la propriété qui date du IVe siècle et l’ont donnée à l’État syrien. Chaque panneau était rempli de petites pierres colorées de forme carrée mesurant environ un demi-pouce de chaque côté.