La Syrie dénonce le rapport d’un organisme de surveillance chimique sur l’attaque de 2018

DAMAS, Syrie – La Syrie a rejeté jeudi la déclaration de l’organisme mondial de surveillance des armes chimiques, selon laquelle les enquêteurs avaient trouvé des “motifs raisonnables de croire” que l’armée de l’air syrienne avait largué deux bouteilles de gaz chloré en 2018 sur la ville de Douma, alors tenue par les rebelles. L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a produit un rapport détaillé à la suite d’une mission d’enquête qui a enquêté sur l’attaque du 7 avril 2018. Des travailleurs médicaux et des militants ont déclaré à l’époque que plus de 40 personnes avaient été tuées dans l’attaque. Des inspecteurs de l’OIAC se sont rendus sur le site de l’attaque quelques jours plus tard.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont blâmé les forces gouvernementales syriennes et ont lancé des frappes aériennes. La Syrie et son allié clé, la Russie, nient toute attaque chimique.

Douma était la cible finale de la vaste campagne du gouvernement syrien visant à reprendre le contrôle de la banlieue orientale de la Ghouta de la capitale, Damas, aux rebelles, qui ont abandonné la ville quelques jours après l’attaque chimique présumée.

Le représentant permanent de la Syrie auprès de l’OIAC, l’ambassadeur Milad Atieh, a déclaré aux journalistes que l’OIAC était biaisée en faveur des “positions occidentales”.

« Le rapport de l’OIAC s’appuyait principalement sur des informations obtenues de pays hostiles à la Syrie et de certains autres médias et sites de réseaux sociaux gérés par des organisations terroristes », a-t-il déclaré. “Le rapport contenait de fausses accusations visant à accroître la pression et à intensifier les positions occidentales hostiles à la Syrie.”

Atieh a affirmé que la méthodologie du rapport comportait « de graves irrégularités et défauts » et de fausses accusations qui ont eu un impact sur sa crédibilité, bien qu’il n’ait donné aucun exemple ni fourni de preuves pour étayer sa déclaration.

Dans une tentative d’assurer la responsabilité des crimes en Syrie, les Nations Unies ont créé une commission intitulée “Mécanisme international, impartial et indépendant”. Il a pour mandat de conserver et d’analyser les preuves des crimes et de préparer les dossiers pour les procès devant «les cours ou tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux qui ont ou pourraient à l’avenir avoir compétence sur ces crimes, conformément au droit international».

Atieh a cependant accusé les États-Unis et les pays occidentaux d’ingérence politique dans la commission de l’ONU.

Le directeur général de l’OIAC, Fernando Arias, a informé les États membres de l’organisation du rapport lors d’une réunion jeudi.

“Le rapport et ses faits sont maintenant entre vos mains, et il appartiendra aux États membres de l’organisation et à la communauté internationale dans son ensemble de prendre toute autre mesure”, leur a-t-il dit, selon un tweet de l’organisation. .

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken, dans une déclaration conjointe avec ses homologues britannique, français et allemand la semaine dernière, a salué le rapport de l’OIAC et a appelé l’allié syrien clé, la Russie, à “cesser de soustraire la Syrie à la responsabilité de son utilisation d’armes chimiques”.

« La Syrie doit pleinement déclarer et détruire son programme d’armes chimiques et permettre le déploiement du personnel de l’OIAC dans son pays pour vérifier qu’elle l’a fait », indique le communiqué.

Le conflit en cours qui a commencé en Syrie il y a plus de dix ans a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié des 23 millions d’habitants du pays avant la guerre.

La Syrie a rejoint l’OIAC en 2013 sous une forte pression internationale après une attaque chimique meurtrière contre une banlieue de Damas.