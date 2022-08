La Syrie dément détenir le journaliste américain Austin Tice

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

DAMAS, Syrie – La Syrie a nié mercredi détenir le journaliste américain Austin Tice ou d’autres Américains après que le président Joe Biden a accusé le gouvernement syrien de le détenir. Le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que Damas « nie avoir enlevé ou détenir un citoyen américain sur ses territoires ».

“Les États-Unis ont publié la semaine dernière des déclarations trompeuses et illogiques du président et du secrétaire d’État américains qui comprenaient des accusations sans fondement contre la Syrie selon lesquelles elle avait enlevé ou détenu des citoyens américains, y compris l’ancien marine américain Austin Tice”, indique le communiqué.

Les commentaires de Biden la semaine dernière sont venus dans un communiqué publié par la Maison Blanche pour marquer le 10e anniversaire de l’enlèvement de Tice, qui a eu lieu alors qu’il était en Syrie pour couvrir son long conflit. Les remarques de Biden étaient jusqu’à présent l’indication la plus claire que les États-Unis sont certains que Tice est détenu par le gouvernement du président Bashar Assad.

“Nous savons avec certitude qu’il a été détenu par le gouvernement syrien”, a déclaré Biden dans sa déclaration la semaine dernière. “Nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement syrien de travailler avec nous afin que nous puissions ramener Austin à la maison.”

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré aux journalistes mardi que le gouvernement américain avait poussé la Syrie à renvoyer tous les Américains. Sur le cas de Tice en particulier, a-t-il dit, l’administration Biden s’est « largement engagée – et cela inclut directement – ​​avec des responsables syriens et par l’intermédiaire de tiers ».

“La Syrie n’a jamais reconnu le détenir”, a déclaré Price à propos de Tice, ajoutant que “nous n’allons pas nous laisser décourager dans nos efforts. Nous allons explorer toutes les voies pour assurer le retour en toute sécurité d’Austin.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a nié dans son communiqué avoir eu des contacts secrets avec des responsables américains au sujet des Américains portés disparus, ajoutant que “tout dialogue officiel avec le gouvernement américain ne sera public que sur la base du respect de la souveraineté de la Syrie”.

En mai, un haut responsable de la sécurité libanaise Le major-général Abbas Ibrahim a rencontré des responsables américains à Washington dans le cadre des efforts de médiation entre les États-Unis et la Syrie pour la libération de Tice. Ibrahim, le chef de la direction de la sécurité générale du Liban, a négocié des libérations d’otages compliquées dans le passé.

En mai, Biden a rencontré les parents de Tice et a réitéré son engagement à travailler pour «le retour tant attendu d’Austin dans sa famille».

Au cours des derniers mois de l’administration Trump, deux responsables américains – dont le principal négociateur des otages du gouvernement, Roger Carstens, un ancien officier des forces spéciales de l’armée — fait une visite secrète à Damas chercher des informations sur Tice et d’autres Américains qui ont disparu en Syrie. Il s’agissait des pourparlers au plus haut niveau depuis des années entre les États-Unis et le gouvernement d’Assad, bien que les responsables syriens n’aient fourni aucune information significative sur Tice.

Tice a disparu peu après son 31e anniversaire le 14 août 2012 à un poste de contrôle dans une zone contestée à l’ouest de la capitale Damas. Une vidéo publiée un mois plus tard le montrait les yeux bandés et tenu par des hommes armés, disant : « Oh, Jésus ». Il n’a pas été entendu depuis.

Tice est l’un des deux Américains portés disparus en Syrie. L’autre est Majd Kamalmaz, un psychologue de Virginie, disparu en Syrie en 2017.

Tice est originaire de Houston et son travail a été publié par le Washington Post, les journaux McClatchy et d’autres médias. Il s’est rendu en Syrie pour couvrir le conflit qui a débuté en 2011. La guerre a fait des centaines de milliers de morts et déplacé près de la moitié de la population d’avant le conflit de 23 millions. Plus de 5 millions d’entre eux se trouvent à l’extérieur du pays.