Dans une lettre à l’ONU citée par SANA, Damas accuse Washington de piller ses « richesses et ressources stratégiques »

La Syrie a exhorté l’ONU à prendre des mesures contre les États-Unis pour leur occupation de certaines parties du territoire syrien, ainsi que pour l’extraction illégale de ressources naturelles dans ces zones, rapporte le média d’État SANA.

Damas a également exigé une compensation de Washington pour ce qu’il a décrit comme le «pillage» du gaz et du pétrole du pays.

Dans un article publié dimanche, SANA a cité une lettre envoyée par le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ainsi qu’à l’Albanie, qui assure la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU en septembre. Dans ce document, les diplomates syriens ont appelé l’organisme international à mettre fin aux violations du droit international et de la Charte des Nations Unies par les États-Unis, qui stationnent illégalement des troupes dans le nord-est et le sud-est du pays.

Le ministère a affirmé qu’en dehors de cela, Washington et les groupes militants alliés sont également coupables du pillage du pays «richesse et ressources stratégiques.»

Selon les estimations citées dans la lettre, les dommages directs et indirects causés au secteur pétrolier et minier syrien par l’armée américaine de 2011 à 2023 s’élèvent à 115,2 milliards de dollars.

La lettre concluait en exigeant que «que les responsables américains soient tenus responsables de ces vols et que l’administration américaine soit contrainte de les compenser.» Il a également appelé au retrait de tout le personnel militaire américain de Syrie et au retour de tous ses gisements de pétrole et de gaz sous le contrôle du gouvernement.

À la fin du mois dernier, le général Mark Milley, président de l’état-major interarmées américain, a prédit que la présence militaire américaine dans le pays se poursuivrait dans un avenir proche. S’adressant à la télévision jordanienne Al-Mamlaka, il a noté que Washington ne «jamais quitter le Moyen-Orient » dans son ensemble. Milley a évoqué le danger que représentent les restes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) dans la région. Il a également reconnu que le pétrole est l’une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis ne se retireront pas de la région.

La Syrie a sombré dans le conflit en 2011 lorsque des groupes d’opposition se sont soulevés contre le gouvernement du président Bashar Assad. En 2015, Assad a invité l’armée russe à assister ses forces dans la lutte contre l’EI. Washington avait lancé sa propre campagne militaire un an plus tôt, mais pas à l’invitation de Damas.