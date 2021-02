Le gouvernement syrien a dénoncé la frappe aérienne américaine à la frontière avec l’Irak comme un acte d’agression contraire au droit international, comme le président Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il avait ordonné la frappe comme un avertissement à l’Iran.

«La République arabe syrienne condamne dans les termes les plus forts l’agression américaine contre sa souveraineté», a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères de Damas, qualifiant les grèves de jeudi dans la province de Deir-ez-Zor d’acte de «Agression lâche» et «Violation flagrante des règles du droit international et de la Charte des Nations Unies.»

Washington a déclaré que la frappe aérienne américaine était ciblée « Groupes militants soutenus par l’Iran, notamment Kait’ib Hezbollah et Kait’ib Sayyid al Shuhad » près de la ville d’Al-Bukamal, à la frontière syro-irakienne, et il y avait des représailles pour les récentes attaques à la roquette contre des installations en Irak utilisées par les troupes américaines et les entrepreneurs stationnés là-bas.

L’Iran a nié toute responsabilité dans les attaques. Une obscure milice chiite se faisant appeler Saraya Awliya al-Dam a revendiqué la responsabilité d’avoir ciblé l’aéroport international d’Erbil, au début du mois.

En visite à Houston, au Texas, vendredi, pour étudier les dégâts causés par les tempêtes hivernales et les pannes de courant de la semaine dernière, on a demandé à Biden quel message il avait l’intention d’envoyer à l’Iran avec les frappes aériennes.

«Vous ne pouvez pas agir impunément. Fais attention, » il a dit, dans le seul commentaire sur les grèves qui venaient de lui personnellement.

Le gouvernement syrien, cependant, a souligné que l’attentat a envoyé «Un message de mépris américain pour le rôle de la légitimité internationale dans la résolution de la crise en Syrie», car elle coïncidait avec la visite de l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie Geir Pedersen à Damas.

Dénonçant la présence sur le sol syrien de «Forces israéliennes, américaines et turques», le gouvernement de Damas a également déclaré qu’il était déterminé « Pour restaurer chaque pouce de [Syrian] la terre et la libérer de l’occupation et du terrorisme. »

