FURUQLUS, Syrie (AP) – Les compresseurs à turbine nouvellement installés dans une installation gazière du centre de la Syrie entraîneront une augmentation de la production qui contribuera à atténuer la crise de l’électricité dans le pays déchiré par la guerre, ont déclaré mercredi des responsables de l’installation tentaculaire.

L’installation de Syrian Gas Co. dans la province centrale de Homs a subi une série d’attaques au cours des 11 années de conflit en Syrie, notamment l’enlèvement de personnel, un attentat à la voiture piégée, des barrages de roquettes et des frappes de drones qui ont tué 11 personnes dans l’installation, selon Fadi Ibrahim, qui dirige l’usine Syria South Gas.

Le conflit en Syrie, qui a tué des centaines de milliers de personnes, déplacé la moitié de la population du pays de 23 millions d’habitants et causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts, a durement touché les installations pétrolières et gazières du pays. Ces dernières années, des affrontements intenses ont éclaté autour des gisements de gaz dans le centre de la Syrie, principalement entre les forces gouvernementales et les membres du groupe État islamique.

A l’est, les plus grands gisements de pétrole du pays sont entre les mains de combattants kurdes soutenus par les États-Unis, privant le gouvernement de la ressource et de ses revenus.

Amin Aldagree, directeur général de la Syrian Gas Co., a déclaré que deux compresseurs de moteur à turbine à gaz ont été installés et fonctionnent tandis que deux autres seront prêts d’ici la fin de l’année. Il a dit qu’à l’avenir, deux compresseurs fonctionneront et les deux autres seront en veille.

“Nous avons commencé à ressentir les résultats tangibles”, a déclaré Aldagree à l’Associated Press, ajoutant que l’augmentation prévue sera d’environ 500 000 mètres cubes (17,6 millions de pieds cubes) par jour. Il a déclaré que le gaz sera livré aux clients tels que les centrales électriques et sous forme de bouteilles de gaz pour les clients.

Il a déclaré que le projet faisait partie d’un contrat avec le russe Stroytransgaz, une société d’ingénierie dans l’industrie pétrolière et gazière.

Aldagree a déclaré qu’un problème majeur auquel ils ont été confrontés au fil des ans est l’obtention de pièces de rechange pour les machines en raison des sanctions occidentales imposées au gouvernement syrien après le début du conflit. Il a déclaré récemment que des ingénieurs syriens ont pu fabriquer des pièces détachées dans le pays.

Les responsables n’ont pas précisé de combien d’heures par jour l’approvisionnement en électricité augmenterait. La capitale Damas reçoit en moyenne entre huit et 12 heures par jour.

Les forces gouvernementales syriennes contrôlent désormais une grande partie du pays, grâce aux alliés de la Russie et de l’Iran, qui ont contribué à faire pencher la balance du pouvoir en faveur d’Assad. Les gisements de gaz de la province de Homs sont maintenant pour la plupart en sécurité après que les troupes syriennes ont capturé une grande partie de la province.

L’année dernière, le ministère syrien de l’électricité a signé un contrat de 115 millions de dollars avec une société iranienne pour reconstruire une centrale électrique dans une province centrale. L’année dernière également, la Syrie a signé un contrat avec un groupe d’entreprises des Émirats arabes unis pour la construction d’une centrale solaire dans la banlieue de Damas.

Albert Aji, Associated Press