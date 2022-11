La Syrie augmente sa production de gaz et espère plus d’électricité

L’installation de Syrian Gas Co. dans la province centrale de Homs a subi une série d’attaques au cours des 11 années de conflit en Syrie, notamment l’enlèvement de personnel, un attentat à la voiture piégée, des barrages de roquettes et des frappes de drones qui ont tué 11 personnes dans l’installation, selon Fadi Ibrahim, qui dirige l’usine Syria South Gas.

Le conflit en Syrie, qui a tué des centaines de milliers de personnes, déplacé la moitié de la population du pays de 23 millions d’habitants et causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts, a durement touché les installations pétrolières et gazières du pays. Ces dernières années, des affrontements intenses ont éclaté autour des gisements de gaz dans le centre de la Syrie, principalement entre les forces gouvernementales et les membres du groupe État islamique.