Les difficultés économiques n’ont fait qu’empirer pendant la pandémie, avec des restrictions pour limiter la propagation du coronavirus et des sanctions américaines et occidentales plus sévères contre l’administration du président Bashar Assad, qui reste au pouvoir malgré une guerre civile dévastatrice de 10 ans.

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont intensifié les sanctions contre Assad, son gouvernement et ses alliés, les accusant du meurtre de centaines de milliers de civils dans une guerre brutale qui a commencé en 2011 lorsque les forces gouvernementales ont abandonné les protestations contre son régime. Damas affirme que les sanctions ne font que rendre la vie plus difficile aux citoyens.

La guerre civile a déchiré la Syrie, déplacé plus de la moitié de la population et laissé de grandes parties du pays hors du contrôle du gouvernement. Il a également paralysé l’économie centralisée, fait grimper le chômage et augmenté l’inflation.

Le gouvernement d’Assad s’appuie presque exclusivement sur le pétrole brut d’Iran, un allié clé de Damas, qui s’est également rangé du côté des forces syriennes dans la guerre. Le resserrement des sanctions américaines contre l’Iran a exacerbé la crise en Syrie.

Une crise financière au Liban voisin, qui a fourni à la Syrie isolée une bouée de sauvetage économique et une voie de contrebande, n’a fait qu’aggraver la situation.

Une fois avant l’année dernière, le gouvernement syrien a annoncé des retards dans l’approvisionnement en raison de pénuries et une réduction partielle des subventions pour certains produits pétroliers.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère syrien du pétrole et des ressources minérales a déclaré qu’il réduirait la quantité de diesel de 17% et la quantité de carburant qu’il distribue aux provinces contrôlées par le gouvernement jusqu’à l’arrivée de nouveaux approvisionnements. Il ne prévoyait pas de date pour la levée du rationnement.

« Ces mesures sont le résultat de retards dans l’approvisionnement en produits pétroliers en raison des sanctions américaines injustes contre notre pays », a déclaré le ministère. «Ils doivent veiller à ce que nous puissions continuer à assurer les besoins de nos citoyens et à gérer au mieux les réserves disponibles».

Le prix d’un litre d’essence non subventionnée est vendu sur le marché noir à 1 050 livres syriennes (0,37 USD), tandis que le prix subventionné est de 450 livres syriennes (0,36 USD). La plupart des Syriens gagnent moins de 100 dollars par mois.

Les longues files d’attente aux stations-service et les heures d’attente sont devenues une réalité quotidienne, beaucoup choisissant de marcher ou de garer leur véhicule privé. D’autres ont signalé que la consommation de diesel pour le chauffage avait été réduite de plus de moitié pendant les mois froids d’hiver.

Kayed Youssef, un employé du gouvernement de 54 ans à Damas, a déclaré qu’il n’avait pas bougé sa voiture depuis dix jours. «Je ne le déplace que lorsque c’est absolument nécessaire», dit-il.

Ce sera plus difficile pour les personnes en dehors de la capitale. Dans la ville de Sweida, dans le sud-ouest du pays, aucun carburant n’est arrivé depuis jeudi, rapporte Syrian Snack.

Le chef de la société publique de distribution de produits pétroliers Ahmed Shamaat a déclaré que la réduction serait temporaire jusqu’à l’arrivée des fournitures. Cependant, il a refusé de donner une date, disant qu’ils arriveraient « bientôt … selon les circonstances ».

La rédactrice d’Associated Press Sarah El Deeb à Beyrouth a contribué à ce rapport.