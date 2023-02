La Syrie arrête le service ferroviaire — RT World News

Un puissant séisme a tué au moins 371 personnes dans le pays arabe et au moins 1 014 dans la Turquie voisine

Le trafic ferroviaire a été suspendu à travers la Syrie après que le pays a été frappé par un tremblement de terre meurtrier, a annoncé lundi le ministère des Transports. Dans un communiqué publié sur son site Internet, le ministère a déclaré que des équipes techniques inspectaient les routes, les pistes, les ponts et les ferries pour détecter les dommages.

Un puissant tremblement de terre a frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie lundi matin, causant des destructions dans les deux pays. Selon le ministère syrien de la Santé, plus de 400 personnes ont été tuées et plus de 1 300 blessées.

Le ministère syrien du pétrole et des ressources minérales a déclaré que la raffinerie de Banias sur la côte méditerranéenne, la plus grande du pays, a été fermée après que des secousses ont provoqué une fuite de produits pétroliers.

Selon le ministère, les réparations devraient prendre 48 heures. Il a indiqué que les installations de gaz à Alep avaient également été endommagées.

Les responsables ont déclaré que plusieurs sites historiques et artefacts avaient été endommagés, dont la citadelle médiévale d’Alep, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Des fissures sont apparues sur la façade du principal musée de la ville antique, selon les autorités.

L’armée a été déployée dans les zones touchées pour aider les sauveteurs à dégager les décombres et à rechercher des survivants.

Dans la Turquie voisine, plus de 1 100 personnes ont été tuées et plus de 7 000 blessées, ont indiqué les autorités. Selon le président Recep Tayyip Erdogan, la catastrophe a été le tremblement de terre le plus violent que le pays ait connu depuis 1939.