La Syrie affirme que les frappes aériennes israéliennes dans une province de l’Est ont blessé 2 soldats

BEYROUTH (AP) — Les médias d’État syriens ont déclaré mardi que l’armée israélienne avait mené des frappes aériennes dans une province stratégique de l’Est, blessant deux soldats et causant des dégâts matériels. Il n’y a eu aucun commentaire de la part d’Israël sur les frappes signalées.

L’agence de presse officielle syrienne SANA a cité un responsable militaire anonyme affirmant que les frappes aériennes de lundi soir visaient des positions militaires à Deir el-Zour.

La province orientale de Deir el-Zour, frontalière avec l’Irak, contient des gisements de pétrole et a été une province stratégique tout au long du conflit syrien, qui en est maintenant à sa 13e année. Les milices soutenues par l’Iran et les forces syriennes contrôlent la zone et ont souvent été la cible des avions de guerre israéliens lors de précédentes frappes.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, observateur de guerre de l’opposition basé en Grande-Bretagne, et le collectif d’activistes Deir Ezzor 24 ont déclaré que la frappe aérienne visait des positions dans la région de Boukamal, le long de la frontière irakienne, un bastion des milices soutenues par l’Iran. Tous deux ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas identifier la source de la frappe aérienne.

Israël a mené ces dernières années des centaines de frappes contre des cibles dans les régions contrôlées par le gouvernement de la Syrie déchirée par la guerre, y compris des attaques contre les aéroports de la capitale Damas, mais il reconnaît ou discute rarement de ces opérations. Les frappes visent souvent les forces syriennes ou des groupes soutenus par l’Iran.

