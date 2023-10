La Syrie accuse Israël de frapper des aéroports internationaux – médias — RT World News

Des sites à Damas et à Alep auraient été endommagés lors d’une « frappe simultanée » de l’armée israélienne.

Les aéroports internationaux de Damas, la capitale syrienne, et d’une autre grande ville, Alep, ont été touchés. « simultané » frappe de missile par Israël, a rapporté jeudi l’agence de presse officielle SANA, citant une source au sein de l’armée syrienne. Cet incident survient au milieu d’une recrudescence majeure du conflit israélo-palestinien.

Les aéroports ont été frappés vers 14 heures, heure locale, a indiqué une source à SANA, ajoutant que l’attaque contre chacun des deux aéroports a impliqué plusieurs missiles qui ont endommagé leurs pistes d’atterrissage et contraint les deux installations à fermer.

Aucune victime liée aux attaques n’a été signalée et Jérusalem-Ouest n’a pas commenté l’incident, qui s’est produit alors que le président syrien Bashar Assad discutait de la situation à Gaza avec le président iranien Ebrahim Raisi. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien aux Palestiniens et ce qu’ils ont appelé la résistance palestinienne légitime visant à restaurer leurs droits. Assad a également appelé aux raids aériens israéliens sur Gaza « ciblant les femmes et les enfants » arrêter.















Ces derniers jours ont été marqués par un échange de tirs entre Israël et la Syrie. L’armée israélienne a tiré mardi des obus d’artillerie et de mortier vers le territoire syrien, à la suite de bombardements visant les régions frontalières d’Israël. Reuters avait rapporté à l’époque qu’une faction palestinienne du sud de la Syrie avait tiré trois roquettes sur Israël. L’armée israélienne a déclaré qu’elle visait les sites de lancement de missiles présumés en ripostant.

Ces développements surviennent au milieu d’un conflit majeur entre Israël et le groupe militant du Hamas basé à Gaza, qui a éclaté après une attaque massive du Hamas contre Israël. Les militants ont tiré des milliers de roquettes sur le territoire israélien et ont brièvement envahi les colonies israéliennes près de Gaza au cours du week-end. L’attaque a coûté la vie à plus de 1 300 Israéliens, pour la plupart des civils, selon les autorités.

Jérusalem-Ouest a répondu par une campagne de bombardements massifs contre Gaza, accompagnée d’un « blocus total » de l’enclave palestinienne qui coupe toute eau, électricité ou carburant jusqu’à ce que le Hamas libère les otages israéliens, a déclaré jeudi le ministre de l’Energie du pays, Israel Katz. Le bilan des morts à Gaza liées aux raids aériens israéliens s’élève actuellement à 1 200, ont rapporté les autorités locales.