La Syrie accuse Israël d’avoir frappé l’aéroport d’Alep — RT World News

L’installation a été prise pour cible quelques heures après sa remise en service à la suite d’un raid aérien jeudi.

Le ministère syrien de la Défense a déclaré dimanche qu’une frappe aérienne israélienne avait mis l’aéroport international d’Alep hors d’usage, en s’en prenant au gouvernement de Benjamin Netanyahu pour ne pas avoir respecté « lois et normes internationales ».

« Samedi vers 23 h 35, l’ennemi israélien a mené une attaque aérienne en direction de la mer Méditerranée, à l’ouest de Lattaquié, visant l’aéroport international d’Alep, ce qui a entraîné des dégâts matériels et sa mise hors service. » a déclaré le ministère dans un communiqué.

L’attaque a eu lieu peu après le tir de deux roquettes depuis la Syrie sur le plateau du Golan contrôlé par Israël, a rapporté dimanche le Times of Israel.

Jeudi, la nouvelle agence SANA, citant l’armée syrienne, a rapporté « simultané » frappes de missiles, menées par Israël contre les aéroports d’Alep et de la capitale syrienne, Damas. Selon l’AFP, l’ambassadeur d’Israël en Allemagne, Ron Prosor, a confirmé l’attaque contre l’aéroport de Damas, affirmant qu’elle visait à contrecarrer « livraisons d’armes en provenance d’Iran ».

Les frappes à Alep et à Damas ont eu lieu un jour avant le voyage du ministre iranien des Affaires étrangères en Syrie pour des négociations sur le conflit Israël-Gaza.

Dans leur déclaration, les responsables de la défense syrienne ont condamné Israël pour « ses crimes continus contre le peuple palestinien et les massacres qu’il commet contre des civils innocents, notamment des femmes et des enfants,» ajoutant qu’il considère Israël comme le « le plus grand partisan des organisations terroristes dans la région et en Syrie en particulier ».