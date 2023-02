La Syrie accepte d’élargir l’accès à l’aide humanitaire pour les victimes du tremblement de terre, selon l’ONU

Le président syrien Bachar al-Assad a accepté d’autoriser les livraisons d’aide des Nations unies au nord-ouest de la Syrie, tenue par l’opposition, par deux points de passage frontaliers depuis la Turquie pendant trois mois, a déclaré lundi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Assad a accepté d’ouvrir les points de passage de Bab Al-Salam et d’Al Ra’ee, a déclaré Guterres dans un communiqué après que le chef de l’aide de l’ONU, Martin Griffiths, a rencontré le président syrien à Damas lundi. Griffiths a informé le Conseil de sécurité de l’ONU de la décision d’Assad lors d’une réunion à huis clos, ont déclaré des diplomates à Reuters.

Cette décision intervient une semaine après que deux tremblements de terre ont frappé la Turquie et la Syrie, tuant plus de 37 000 personnes. L’accord d’Assad signifie que les Nations Unies pourraient désormais utiliser un total de trois passages frontaliers depuis la Turquie pour atteindre le nord-ouest de la Syrie déchirée par la guerre.

L’ONU a déjà un mandat du Conseil de sécurité pour utiliser le passage frontalier de Bab al-Hawa. Il utilise cette route depuis 2014 pour apporter de l’aide à des millions de personnes dans le besoin dans le nord-ouest. Le Conseil de sécurité a accepté le mandat après que le gouvernement syrien se soit opposé à la mesure.

“Alors que le bilan du tremblement de terre du 6 février continue de s’alourdir, il est de la plus haute urgence de fournir de la nourriture, des soins de santé, de la nutrition, de la protection, des abris, des fournitures d’hiver et d’autres fournitures vitales aux millions de personnes touchées”, a déclaré Guterres.

REGARDER | Le besoin désespéré d’aide en Syrie : Des images d’un hôpital syrien montrent un besoin désespéré d’aide Un chirurgien qui a opéré des survivants du tremblement de terre 24 heures sur 24 partage des images exclusives de la Syrie pour montrer le besoin désespéré d’aide médicale. Pendant ce temps, une équipe de médecins du Canada et des États-Unis est en route pour aider.

La Syrie qualifie l’aide de “violation” de sa souveraineté

“L’ouverture de ces points de passage – ainsi que la facilitation de l’accès humanitaire, l’accélération des approbations de visas et la simplification des déplacements entre les hubs – permettront à plus d’aide d’entrer, plus rapidement”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement syrien s’est opposé aux livraisons d’aide à travers sa frontière, la décrivant comme une violation de sa souveraineté. Il indique que davantage d’aide devrait être acheminée sur les lignes de front de la guerre civile qui dure depuis 12 ans.

Il n’était pas immédiatement clair si certains membres du conseil occidental pourraient encore faire pression pour l’adoption d’une résolution visant à consacrer l’accord de trois mois d’Assad pour ouvrir deux points de passage frontaliers. Une résolution nécessiterait neuf votes favorables et aucun veto de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de la France pour être adoptée.

Une photo du président syrien Bachar al-Assad est vue sur une route où des véhicules contenant de l’aide se dirigent vers la Syrie, du côté syrien de la frontière irako-syrienne, dimanche. (Ahmed Saad/Reuters)

L’ambassadeur adjoint russe à l’ONU, Dmitry Polyanskiy, a déclaré qu’une résolution n’était pas nécessaire “parce que c’est une décision souveraine de la Syrie”. Il a déclaré que l’accès à l’aide de l’ONU mandaté par le Conseil de sécurité actuel par le passage frontalier de Bab al-Hawa était une violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie.

Polyanskiy a déclaré que toute pression en faveur d’une résolution politiserait la question et n’aiderait pas les Syriens.

L’ambassadeur syrien à l’ONU, Bassam Sabbagh, a confirmé que la Syrie soutiendrait l’acheminement de l’aide humanitaire par tous les points possibles depuis l’intérieur de la Syrie ou de l’autre côté de la frontière pendant trois mois. Il a déclaré aux journalistes qu’une résolution du Conseil n’était pas nécessaire car il s’agissait d’un accord entre la Syrie et les Nations Unies.