La syphilis explose aux États-Unis

« L’épidémie de syphilis touche presque toutes les communautés, mais certains groupes raciaux et ethniques en paient les conséquences en raison d’iniquités sociales de longue date », a déclaré le Dr Jonathan Mermin, directeur du Centre national de prévention du VIH, des hépatites virales, des MST et de la tuberculose au CDC.

Non traitée, la syphilis peut endommager le cœur et le cerveau et provoquer la cécité, la surdité et la paralysie. L’infection pendant la grossesse peut entraîner une fausse couche et une mortinatalité, et les nourrissons qui survivent peuvent devenir aveugles ou sourds, ou présenter de graves retards de développement.

La chlamydia est de loin l’infection sexuellement transmissible la plus courante, avec près de 1,7 million de cas. Les diagnostics signalés ont fortement chuté en 2020 et ont commencé à reprendre en 2021 ; le taux en 2022 est resté stable.

La gonorrhée avait été augmentant régulièrement après un creux historique en 2009, mais a semblé diminuer en 2022, chutant à environ 648 000 cas contre plus de 700 000 l’année précédente. Les taux ont diminué selon la race, le sexe et l’âge, mais la baisse a été plus prononcée chez les femmes âgées de 20 à 24 ans.

Mais sans confirmation que ces tendances sont réelles, « nous ne devrions pas faire la fête », a déclaré le Dr Ina Park, experte en IST à l’Université de Californie à San Francisco.