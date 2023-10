Les services de santé des États et des localités des États-Unis ont découvert en juin qu’ils perdraient les deux dernières années d’un investissement d’un milliard de dollars destiné à renforcer les rangs des personnes qui traquent et tentent de prévenir les maladies sexuellement transmissibles – en particulier l’augmentation rapide des cas de syphilis.

Les retombées ont été rapides : le Nevada, qui a connu une augmentation de 44 points de pourcentage de la syphilis congénitale entre 2021 et 2022, était censé obtenir plus de 10 millions de dollars pour renforcer le budget de son programme MST. Au lieu de cela, le budget de l’État pour la prévention des MST a diminué de plus de 75 %, réduisant ainsi sa capacité à répondre à la syphilis, selon Dawn Cribb de la Division de la santé publique et comportementale du Nevada.

Plusieurs États ont déclaré à l’Associated Press que l’impact le plus important de l’annulation du programme dans le cadre de l’accord sur le plafond de la dette nationale est qu’ils ont du mal à accroître leur main-d’œuvre spécialisée en intervention contre les maladies. Ces personnes effectuent des recherches de contacts et des activités de sensibilisation, et jouent un rôle clé dans la lutte contre la propagation de la syphilis, qui a atteint son point le plus bas aux États-Unis en 2000, mais a augmenté presque chaque année depuis. En 2021, il y a eu 176 713 cas, soit une hausse de 31 % par rapport à l’année précédente.

«C’était vraiment dévastateur, parce que nous avions travaillé si dur pour renforcer notre main-d’œuvre et également mettre en œuvre de nouvelles activités», a déclaré Sam Burgess, directeur du programme MST/VIH du ministère de la Santé de Louisiane. Son État devait recevoir plus de 14 millions de dollars au total, mais a reçu 8,6 millions de dollars qui doivent être dépensés d’ici janvier 2026. “Et nous nous efforçons toujours de trouver comment combler certains de ces déficits de financement.”

Alors que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont touchés de manière disproportionnée par la syphilis, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et les responsables de la santé de tout le pays soulignent également l’augmentation du nombre de femmes enceintes qui transmettent la syphilis à leurs bébés. Cela peut entraîner de graves problèmes de santé chez les nourrissons, notamment la cécité et des lésions osseuses, ou entraîner des mortinaissances. En 2021, il y a eu 77,9 cas de syphilis congénitale pour 100 000 naissances vivantes.

Les spécialistes de l’intervention en matière de maladies associent souvent les mères infectées et leurs partenaires aux soins de la syphilis, qui présente des symptômes légers chez les adultes, comme de la fièvre et des plaies. Le faire en temps opportun peut prévenir la syphilis congénitale. Les spécialistes peuvent également aider les patientes enceintes à trouver des soins prénatals.

“Quand vous avez une mère qui ne savait pas (qu’elle avait la syphilis), cela peut être très émouvant d’essayer d’expliquer… cela aurait pu être évité si nous avions pu l’attraper plus tôt”, a déclaré Deneshun Graves, enquêteur de santé publique. avec le département de la santé de Houston.

Lupita Thornton, responsable des enquêtes de santé publique au ministère de la Santé, a déclaré qu’elle s’inquiétait de pouvoir traiter les patientes enceintes atteintes de syphilis « avant 30 jours après l’accouchement, pour le bien du bébé ».

Le département de la santé de Houston est au milieu de ce qu’il appelle une « réponse rapide de sensibilisation communautaire » car les cas de syphilis ont augmenté de 128 % chez les femmes de 2019 à 2022, et les cas de syphilis congénitale sont passés de 16 en 2019 à 151 en 2021.

Son bureau MST/VIH devait recevoir un total de 10,7 millions de dollars de la subvention fédérale, mais il recevra au final environ 75 % de cette somme.

Le département a utilisé l’argent pour embaucher des spécialistes de l’intervention contre les maladies et des épidémiologistes, dont Graves. Mais Thornton a déclaré qu’elle pourrait utiliser « le double de tout » et avait prévu de réduire la charge de travail de ses enquêteurs en embauchant encore plus de personnes.

Cela aiderait Graves, qui traite plus de 70 cas à la fois.

« Il y a des gens qui ne veulent pas aller se faire soigner. Il y a des gens qui ne veulent pas répondre au téléphone, alors vous devez continuer à appeler”, a déclaré Graves.

Le Mississippi connaît également une augmentation des cas de syphilis congénitale, qui, selon une étude récemment publiée, ont été multipliés par dix entre 2016 et 2022. Les responsables de la santé ont déclaré qu’une combinaison de déficits de financement et d’accès limité aux soins prénatals aggrave leur capacité à arrêter la propagation de la syphilis.

Le Département de la Santé de l’État du Mississippi était censé obtenir plus de 9 millions de dollars de subventions fédérales sur cinq ans pour accroître son personnel d’intervention contre les maladies. Le directeur de l’agence, le Dr Dan Edney, a déclaré que l’une de ses principales priorités était désormais de trouver de l’argent auprès d’autres parties du budget de la santé de l’État.

Il a déclaré que l’État a été « mis au défi en raison du financement limité de l’État » et qu’il devra « cannibaliser les ressources de tous les programmes possibles afin que nous puissions augmenter nos taux de diagnostic ou de traitement, puis boucler la boucle de nos enquêtes ».

L’Arizona a le taux de syphilis congénitale le plus élevé du pays : 232,3 cas pour 100 000 naissances vivantes. L’argent fédéral a aidé le ministère des Services de santé de l’État à éliminer un arriéré de plusieurs milliers d’enquêtes sur les MST non liées à la syphilis qui étaient bloquées depuis des années, a déclaré Rebecca Scranton, chef adjointe du bureau des maladies infectieuses et des services.

“Nous étions enfin au point où nous pouvions à nouveau respirer”, a déclaré Scranton, “et commencer vraiment à nous y attaquer.”

Scranton reconnaît que la syphilis prendra un certain temps à être complètement résolue et cherchera à préserver une partie des subventions non dépensées pour ce qui nous attend.

« Vous ne savez pas quels défis vont survenir. Vous savez qu’ils vont venir, et vous continuez à faire preuve de créativité parce que notre travail consiste vraiment à fournir des services aux gens », a-t-elle déclaré. « Et cela ne change pas simplement parce que vous subissez une réduction de financement. »

___

Le département Santé et Science d’Associated Press reçoit le soutien de la Fondation Robert Wood Johnson. L’AP est seul responsable de tout le contenu.