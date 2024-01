La syphilis est-elle originaire des Amériques ? L’ADN ancien offre un aperçu

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





Les Anglais, les Allemands et les Italiens on l’appelait la maladie française. Les Polonais l’ont surnommé le mal allemand, tandis que les Russes l’ont imputé aux Polonais. En France, on l’a surnommée « maladie napolitaine » après que l’armée française ait été infectée lors de son invasion de Naples, en Italie, lors de la première épidémie documentée de syphilis.

Les origines de la syphilis — une infection sexuellement transmissible qui a dévasté l’Europe du XVe siècle et qui est toujours répandu aujourd’hui – sont restés obscurs, difficiles à étudier et ont fait l’objet de certains débats.

Une théorie de longue date veut que la maladie soit apparue dans les Amériques et ait migré vers l’Europe après le retour des expéditions dirigées par Christophe Colomb du Nouveau Monde, mais une nouvelle étude suggère que la véritable histoire est plus compliquée.

Les informations génétiques sur les agents pathogènes anciens peuvent être préservées dans les os, la plaque dentaire, les corps momifiés et historique spécimens médicaux, extraits et étudiés – un domaine connu sous le nom de paléopathologie.

Recherche publiée mercredi dans la revue Nature a utilisé des techniques de paléopathologie sur des os vieux de 2 000 ans découverts au Brésil dans le but de mieux comprendre quand et où la syphilis est apparue. L’étude a permis aux scientifiques de récupérer les premières preuves génomiques connues de Treponema pallidum, la bactérie responsable de la syphilis et de deux autres maladies apparentées, datées de manière fiable bien avant les premiers contacts transatlantiques.

“Cette étude est incroyablement passionnante car il s’agit du premier ADN tréponémique véritablement ancien qui a été récupéré à partir de restes humains archéologiques vieux de plus de quelques centaines d’années”, a déclaré Brenda J. Baker, professeur d’anthropologie à l’Arizona State University, qui n’était pas impliqué dans l’étude.



Sans traitement, la syphilis peut entraîner une défiguration physique, la cécité et des déficiences mentales. En tant que maladie sexuellement transmissible, elle a longtemps été stigmatisée – d’où les tentatives passées de différentes populations de rejeter la responsabilité des épidémies sur les groupes ou pays voisins.

José Filippini Un squelette mis au jour par les chercheurs de Jabuticabeira II est présenté.

Il est particulièrement complexe d’étudier à la fois la maladie et l’agent pathogène qui en est responsable, a déclaré Molly Zuckerman, professeur et codirectrice des laboratoires de bioarchéologie, nouveau et ancien monde, à la Mississippi State University, qui n’a pas participé à la recherche.

“Ce n’est qu’en 2017 que les chercheurs ont pu cultiver T. p pallidum pour la première fois, même si nous savons que c’est la cause de la syphilis depuis plus de cent ans”, a déclaré Zuckerman dans un e-mail. « Les études en laboratoire restent coûteuses et fastidieuses. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles, malgré tous nos efforts, il s’agit de l’une des infections bactériennes courantes les moins bien comprises.

Le moment choisi et l’apparition soudaine de la première épidémie de syphilis documentée à la fin du XVe siècle ont conduit de nombreux historiens à conclure qu’elle était arrivée en Europe après les expéditions de Colomb. D’autres pensent que la bactérie T. pallidum a toujours eu une distribution mondiale, mais qu’elle a peut-être gagné en virulence après s’être initialement manifestée sous la forme d’une maladie bénigne.

« Il est très clair que les Européens ont apporté un certain nombre de maladies (dont la variole) dans le Nouveau Monde, décimant les populations indigènes, de sorte que l’hypothèse selon laquelle le Nouveau Monde « a donné la syphilis à l’Europe » était séduisante pour certains », a noté Sheila A. Lukehart. , professeur émérite au département de médecine, maladies infectieuses et santé mondiale de l’Université de Washington, qui n’a pas participé à l’étude.

La syphilis est étroitement liée mais distincte de deux autres sous-espèces ou lignées de maladies tréponémiques, des maladies non sexuellement transmissibles qui présentent des symptômes similaires connus sous le nom de béjel et de pian et qui ont également fait l’objet de la nouvelle recherche.

L’équipe à l’origine de la nouvelle étude a examiné 99 ossements provenant du site archéologique connu sous le nom de Jabuticabeira II, dans la région de Laguna de Santa Catarina, sur la côte brésilienne. Certains os présentaient des marques caractéristiques d’une infection par T. pallidum : la bactérie ronge efficacement les os, laissant des lésions concaves.

Des échantillons d’os provenant de quatre personnes ont fourni suffisamment de données génétiques pour que l’équipe puisse les analyser, l’un d’entre eux produisant ce que l’auteur de l’étude Verena Schünemann, professeur adjoint à l’Institut de médecine évolutive de l’Université de Zurich, a décrit comme un génome à couverture élevée, suffisamment détaillé pour une analyse fine. analyse granuleuse.

L’analyse a révélé que l’agent pathogène responsable des lésions était le plus étroitement lié à la sous-espèce moderne de T. pallidium responsable du béjel, une maladie que l’on trouve aujourd’hui dans les régions arides d’Afrique et du Moyen-Orient et qui présente des symptômes similaires à ceux de la syphilis.

Cette découverte renforce les suggestions précédentes selon lesquelles les civilisations des Amériques ont connu des infections tréponémiques à l’époque précolombienne et que la maladie tréponémique était déjà présente dans le Nouveau Monde au moins 500 ans avant le départ de Colomb.

Schünemann a déclaré que les nouvelles découvertes ne signifient pas que la syphilis vénérienne qui a provoqué l’épidémie du XVe siècle est arrivée en Europe depuis les Amériques à l’époque de Colomb. UN étude similaire menée précédemment par son équipe a découvert la bactérie T. pallidum dans des restes humains en Finlande, en Estonie et aux Pays-Bas dès le début de la période moderne (au début des années 1400), ce qui suggère que certaines formes de maladie tréponémique, voire la syphilis, étaient déjà en circulation sur le continent. à l’époque des expéditions de Colomb vers le Nouveau Monde.

De plus, le génome récupéré de l’échantillon brésilien a fourni un arbre généalogique bactérien remontant à des milliers d’années, ce qui suggère que la bactérie T. pallidum a évolué pour infecter les humains il y a 12 000 ans. Selon Schünemann, il est possible que la bactérie ait été introduite sur le continent américain par ses premiers habitants venus d’Asie.

“Je pense que l’histoire est bien plus complexe que ce que l’hypothèse colombienne aurait pu imaginer”, a-t-elle déclaré.

Mathew Beale, chercheur principal en génomique évolutive bactérienne au Wellcome Sanger Institute près de Cambridge, en Angleterre, est d’accord avec l’évaluation de Schünemann, affirmant dans un courrier électronique que l’étude n’a pas « prouvé ou réfuté le principe central de l’hypothèse colombienne elle-même – selon laquelle le voyage de Colomb a conduit à l’importation de Treponema et a conduit aux épidémies des années 1500, puis à la syphilis moderne.

« Cela est principalement dû au fait que la bactérie séquencée n’est pas un ancêtre direct de la souche responsable de la syphilis moderne. … (I)c’est une espèce sœur. Cela pourrait signifier que les différentes tréponématoses étaient déjà très largement répandues dans le monde et pourraient même être antérieures à l’ancienne migration et à la population des Amériques », a déclaré Beale, qui n’a pas participé à la recherche.

“Cela pourrait également signifier que de nombreuses tréponématoses différentes étaient présentes dans le Nouveau Monde, et que l’une d’entre elles, seulement lointainement liée aux génomes anciens de cet article, a en effet été importée par Colomb et ses pairs”, a-t-il ajouté.

Des recherches plus approfondies sur les génomes anciens du monde entier pourraient permettre de résoudre le mystère, en révélant quelles sous-espèces de bactéries étaient présentes en Europe et dans le Nouveau Monde avant les voyages de Colomb, selon Lukehart.

“La plus grande question scientifique à l’heure actuelle ne concerne pas la syphilis, mais plutôt la répartition des trois sous-espèces dans le monde, en particulier dans les échantillons précolombiens”, a déclaré Lukehart.

“Les outils modernes disponibles pour extraire l’ADN d’échantillons anciens, pour enrichir l’ADN tréponémique et obtenir un séquençage profond à partir d’échantillons ont rapidement amélioré notre compréhension du tréponème.”