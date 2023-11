Ligne du dessus

Le nombre de cas de syphilis chez les nouveau-nés a « atteint des niveaux désastreux » aux États-Unis, ont prévenu les Centers for Disease Control and Prevention, alors que les cas d’infection, autrefois en déclin, augmentent à un rythme alarmant en raison de la pénurie d’antibiotiques essentiels utilisés pour la traiter. .

Faits marquants

Il y a eu une forte augmentation des cas de syphilis congénitale aux États-Unis ces dernières années, selon au CDC, avec plus de 2 000 cas documentés en 2021, soit plus du triple du nombre de 2017 et un sommet depuis 27 ans. La syphilis congénitale survient lorsqu’une infection syphilitique est transmise d’une mère à son enfant à naître pendant la grossesse. Il s’agit d’une maladie dévastatrice qui peut entraîner la mort du bébé ou une fausse couche et une multitude de maladies graves, notamment la cécité, la surdité, des lésions osseuses et des problèmes cérébraux et nerveux. La syphilis congénitale est à la fois évitable et traitable grâce au dépistage et au traitement de la syphilis avec des antibiotiques pendant la grossesse et le CDC affirme que les bébés nés avec l’infection devraient être traités « immédiatement » avec des antibiotiques pour éviter qu’ils ne développent de graves problèmes de santé ou même qu’ils ne meurent de l’infection au cours des premières semaines ou années de leur vie. . Les responsables de la santé recommandent à toutes les femmes enceintes de subir un test de dépistage de la syphilis lorsqu’elles attendent, idéalement lors de la première visite prénatale (et lors d’un prochain examen sinon), avec des tests répétés au début du troisième trimestre et à la naissance en fonction du nombre de cas de syphilis dans la zone et le risque de la personne de contracter l’infection. La syphilis est une infection sexuellement transmissible qui peut avoir éventail de symptômes comme la fièvre et les plaies (beaucoup de gens ne savent pas qu’ils sont infectés) et, outre l’abstinence, le meilleur moyen de réduire le risque d’infection est d’utiliser des barrières comme les préservatifs et digues dentaires le La bonne façon quand on fait l’amour.

Contexte clé

La syphilis est l’une des plus anciennes infections sexuellement transmissibles connues. Tout au long de l’histoire, la syphilis a été fortement stigmatisée et considérée comme un fléau incurable et finalement mortel, susceptible de provoquer des plaies douloureuses et des problèmes neurologiques débilitants comme la paralysie et la cécité. La bactérie responsable de la syphilis peut avoir de longues périodes de latence dans le corps où elle est encore infectieuse mais il n’y a aucun signe ou symptôme d’infection. L’avènement des antibiotiques a transformé la syphilis en une maladie facilement traitable, souvent juste une seule injection– et les cas ont déjà atteint des niveaux si bas aux États-Unis que le CDC a lancé une enquête. initiative pour l’éliminer du pays. Cette mission s’est soldé par un échec et malgré la disponibilité des tests et des antibiotiques, les taux de syphilis ont été en hausse dans le monde à un rythme alarmant depuis des années. Aux États-Unis, les cas ont augmenté de manière inégale, les États les plus pauvres comme le Mississippi connaissant des taux de syphilis congénitale beaucoup plus élevés que d’autres régions du pays.

Actualités

Les efforts des États-Unis pour lutter contre la syphilis, ainsi que augmentation des IST— ont fait face à de nombreux revers ces dernières années et les experts de la santé exhortant l’administration Biden de déclarer la syphilis congénitale une urgence de santé publique. Les services de santé de tout le pays ont vu leurs budgets stagner au fil du temps et de nombreux programmes ont été réduits après que d’importants fonds fédéraux destinés à la surveillance des IST aient été retirés. mis au rebut dans le cadre d’un accord sur le plafond de la dette. Un médicament clé contre la syphilis est également en très pénurie et peu de signes indiquent un retour à la normale prochainement. Ce médicament, l’antibiotique Bicillin, est une forme courante du premier antibiotique jamais synthétisé, la pénicilline, et constitue le médicament préféré pour traiter la syphilis. Ne nécessitant qu’une ou trois injections, ce médicament est bien plus pratique que la deuxième meilleure alternative, la doxycycline, qui doit être prise plusieurs fois par jour pendant des semaines. C’est aussi le seulement médicament connu pour traiter en toute sécurité la syphilis pendant la grossesse.

Grand nombre

7,1 millions. C’est le nombre de personnes âgées de 15 à 49 ans qui ont contracté la syphilis en 2020, selon l’Organisation mondiale de la santé. estimations. La plupart des infections sont « asymptomatiques ou non reconnues », a déclaré l’OMS, ajoutant que les hommes homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont « touchés de manière disproportionnée ».

Fait surprenant

Le prix Nobel de physiologie ou médecine de 1927 a été récompensé au psychiatre autrichien Julius Wagner-Jauregg pour avoir traité la syphilis à un stade avancé en infectant des patients atteints du paludisme. Les fortes fièvres provoquées par le paludisme tueraient les bactéries responsables de la syphilis dans le corps et le paludisme pourrait alors être traité avec de la quinine. Même si le traitement du paludisme n’était pas sans risque, à l’époque, la syphilis à un stade avancé qui avait envahi le système nerveux était une maladie terminale.

