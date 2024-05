La syphilis augmente dans les Amériques | Fonctionnalités locales

Les nouveaux cas de syphilis chez les adultes âgés de 15 à 49 ans ont augmenté de 30 pour cent entre 2020 et 2022 dans les Amériques, selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « Mise en œuvre des stratégies mondiales du secteur de la santé sur le VIH, l’hépatite virale et les maladies sexuellement transmissibles ». infections, 2022-2030 ».

La syphilis, une infection bactérienne sexuellement transmissible, est une maladie évitable et curable, mais les cas ont augmenté de plus d’un million dans le monde en 2022, pour atteindre un total de huit millions. Les Amériques sont actuellement confrontées à l’incidence la plus élevée au monde, avec 3,37 millions de cas (ou 6,5 cas pour 1 000 personnes), ce qui représente 42 pour cent de tous les nouveaux cas.

L’augmentation des infections par la syphilis peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment une sensibilisation insuffisante à la maladie, des disparités dans l’accès aux services de santé, au diagnostic et au traitement, ainsi que la stigmatisation persistante autour des maladies sexuellement transmissibles, qui peuvent dissuader les individus de demander une assistance médicale.

« L’élimination de la syphilis et de la syphilis congénitale est réalisable, mais cela nécessite une approche globale qui s’attaque à la forte prévalence de la syphilis au sein de la population générale, en protégeant tout le monde », a déclaré le Directeur de l’OPS, le Dr Jarbas Barbosa. « Les pays doivent réaffirmer leur engagement politique et accélérer leurs efforts pour mettre fin à cette maladie évitable et curable », a-t-il ajouté.

Si elle n’est pas traitée, la syphilis peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des maladies cérébrales et cardiovasculaires. De nombreuses personnes atteintes de syphilis ne présentent aucun symptôme ou ne les remarquent pas. Les tests de dépistage rapides permettent un traitement rapide. L’utilisation correcte et constante des préservatifs pendant les rapports sexuels peut prévenir la syphilis.

La syphilis peut également se transmettre pendant la grossesse, entraînant des complications graves telles qu’une fausse couche, la mort fœtale, un accouchement prématuré, un faible poids à la naissance, des anomalies congénitales, des lésions d’organes tels que le foie, la rate et les os, ainsi que des lésions neurologiques.

Le rapport publié cette semaine par l’OMS souligne également une augmentation des cas chez les femmes enceintes. Dans la région, le pourcentage de femmes enceintes atteintes de syphilis a augmenté de 28 pour cent au cours des deux dernières années.

Cette tendance s’est traduite par une augmentation de la syphilis congénitale, atteignant environ 4,98 cas pour 1 000 naissances vivantes en 2022, dépassant largement l’objectif de l’OMS de 0,5 cas pour 1 000 naissances vivantes. Cette année-là, on estime que 68 000 bébés sont nés avec la syphilis dans la région.

« Nous devons renforcer les services de soins prénatals pour garantir un dépistage universel de la syphilis pour chaque femme enceinte et un traitement adéquat rapide pour celles dont le test est positif et leurs partenaires sexuels afin de parvenir à l’élimination de la syphilis congénitale d’ici 2030 », Dr Sylvain Aldighieri, Directeur du Département de l’OPS pour la Prévention, contrôle et élimination des maladies transmissibles.

Sensibiliser le public

conscience

L’OPS recommande aux pays de continuer à sensibiliser le public à la syphilis, y compris à ses voies de transmission et aux mesures préventives. Cela implique de proposer des tests rapides pour un diagnostic précoce et d’assurer un traitement opportun et approprié à la pénicilline pour guérir efficacement l’infection, évitant ainsi la transmission de la maladie et ses complications potentielles.

L’OPS travaille avec les pays des Amériques pour renforcer la surveillance et renforcer les capacités des agents de santé dans les domaines des services de soins prénatals pour la syphilis et la syphilis congénitale. L’organisation s’engage également auprès des communautés et de la société civile pour sensibiliser et plaider en faveur de l’élimination de ces conditions. La syphilis et la syphilis congénitale sont incluses dans l’Initiative d’élimination de l’OPS, visant l’élimination de 30 maladies et affections d’ici 2030.

Au niveau régional, l’OMS a certifié 11 pays et territoires pour éliminer la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis depuis 2015.