La synagogue de Los Altos Hills évacuée après une fausse alerte à la bombe

Une fausse alerte à la bombe a forcé l’évacuation d’une synagogue de Los Altos Hills vendredi soir, selon un courrier électronique envoyé aux fidèles par les dirigeants du temple.

Les autorités affirment qu’une alerte à la bombe contre la congrégation Beth Am sur Arastradero Road a été signalée au bureau du shérif du comté de Santa Clara. Les forces de l’ordre ont contacté la synagogue, qui a évacué l’ensemble de son campus peu après la fin des offices de Shabbat. Parmi les évacués se trouvaient la députée Anna Eshoo et Jeremy Ben-Ami, président de l’association à but non lucratif J Street.

« Même si le bureau du shérif soupçonnait que l’appel était un canular, ils n’avaient bien sûr d’autre choix que de le traiter comme une menace crédible », indique la communication du temple. « Cela a abouti à l’envoi rapide d’agents sur notre campus. » La synagogue a déclaré que d’autres temples à travers l’État et le pays ont également été victimes de ce qu’on appelle «écrasement», c’est-à-dire lorsqu’un faux crime est signalé à la police dans le but d’envoyer les forces de l’ordre dans un endroit ciblé.

Les dirigeants du temple ont déclaré que le temple avait été balayé par les autorités et jugé sûr vendredi à 21 heures. La présence sécuritaire sera renforcée à la synagogue ce week-end.

Le président de la synagogue n’était pas immédiatement disponible pour commenter.