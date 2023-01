“La Symphonie Inouïe de la Planète”

“Vous pourriez vous attendre à voir une ligne plate sur le sismogramme, mais le mouvement est toujours là”, a déclaré Steve Caron, 54 ans, analyste des systèmes d’entreprise et scientifique citoyen qui diffuse les données en direct de son appareil sur YouTube depuis Chino Hills, en Californie. Le sismogramme Caron fait référence à un enregistrement des mouvements du sol, via un graphique indiquant le temps sur son axe horizontal, et le déplacement du sol sur son axe vertical, généralement mesuré en nanomètres. “Tout bouge tout le temps”, a-t-il ajouté, “mais seuls les scientifiques et les amateurs comme moi le remarquent vraiment.”

À New York, Césaire vérifie fréquemment les données de son Raspberry Shake le matin ou pendant ses pauses déjeuner. “Vous commencez à prendre conscience de la structure et de l’horaire de la vie urbaine”, a-t-il déclaré. “Vous voyez quand la Long Island Rail Road passe et que la construction commence, quand le CVC et les ordinateurs s’allument à l’école.”