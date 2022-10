La Sycamore Education Foundation organise un déjeuner le 1er novembre – Shaw Local

SYCAMORE – La Sycamore Education Foundation accueillera le deuxième déjeuner annuel sur l’état du district de 11 h 30 à 13 h le mardi 1er novembre au Regale Center, 124 1/2 S. California St.

Le déjeuner est ouvert au public. Le produit du déjeuner ira au bénéfice de la Sycamore Education Foundation.

Le surintendant Steve Wilder fournira une mise à jour à la communauté sur l’état du district scolaire de Sycamore. Il partage également les succès du district scolaire de l’année dernière.

Les billets sont disponibles au prix de 30 $ et peuvent être achetés jusqu’au vendredi 28 octobre. Le déjeuner est fourni par Catering by Diann. Pour acheter des billets, rendez-vous syc427.org/état-du-district.

La Sycamore Education Foundation reçoit et distribue des dons privés de particuliers et d’entreprises pour enrichir les opportunités éducatives pour les élèves du district scolaire de Sycamore 427 qui ne sont pas autrement disponibles via les ressources de financement régulières.

Pour information, visitez syc427.org/état-du-district.